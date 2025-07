Rio Grande do Sul 31ª Festa Colonial de Canela movimenta a Serra Gaúcha até o fim do mês

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2025

Evento celebra a importância dos imigrantes que ajudaram a construir a Serra Gaúcha. (Foto: Vitor Rosa/Secom-RS)

Iniciada na sexta-feira (11), a 31ª edição da Festa Colonial de Canela (Serra Gaúcha) movimenta a região até o último domingo (27) deste mês, com uma série de atividades (incluindo 40 atrações gratuitas) a celebrarem as tradições dos imigrantes alemães, italianos e portugueses que ajudaram a construir a identidade cultural do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite conferiu o evento de perto na tarde de sábado (12).

A programação se concentra na Praça João Corrêa. São apresentações artísticas, bandinhas, danças típicas e cortejos, além de uma feira com produtos coloniais como queijos, salames, geleias, cucas, bolinhos e outros itens gastronômicos. O evento é promovido pela prefeitura de Canela, com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (Seapi) e Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, ressaltou a expectativa positiva em torno da festa: “São 17 dias de muita cultura e muita festa, valorizando as raízes do nosso povo. Estamos trabalhando para entregar à comunidade e aos turistas a melhor Festa Colonial dos últimos tempos”.

Ainda na avaliação do prefeito, o prestígio que a Festa Colonial está recebendo das autoridades da região e do governador (nunca um chefe do Executivo havia comparecido ao evento) reforça Canela como destino turístico e de eventos na Serra Gaúcha:

“É uma Festa que reafirma o orgulho das nossas raízes e a força da nossa comunidade. O final de semana tá sendo de clima agradável e propício para aproveitar a gastronomia e cultura do nosso interior”.

Passeio e interação

Cezar também conduziu o governador pelos estandes. Ambos conversaram com os agricultores, soberanas e visitantes do evento, além de experimentarem produtos coloniais e interagiram com os participantes do segmento “Vila do Artesanato”.

Durante a visita, Leite destacou a importância de se manter vivas as manifestações culturais das diferentes origens que formaram o povo do Estado:

“Celebrar essa diversidade é também reconhecer o esforço, o trabalho e o legado dos nossos antepassados. A Festa Colonial é uma linda homenagem às raízes que nos sustentam e um convite à valorização da cultura em sua forma mais genuína. Convido a todos a virem a Canela, prestigiar nossos produtores, artistas e toda essa rica programação”.

Por fim, Leite agradeceu a hospitalidade do povo canelense e elogiou a organização: “O clima está maravilhoso, o pessoal se esforçou para trazer pro Centro da cidade o melhor do interior. Canela está muito linda, os visitantes podem vir conferir com tranquilidade porque tudo foi preparado com muito capricho”.

(Marcello Campos)

