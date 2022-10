Rio Grande do Sul Aberta em Caxias do Sul a 31ª Mercopar, maior feira da indústria de inovação da América Latina

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

Evento prossegue até esta sexta-feira no Parque da Festa da Uva. (Foto: Divulgação)

Maior feira da indústria de inovação na América Latina, a 31ª Mercopar foi aberta oficialmente nesta terça-feira (18) no Parque da Festa da Uva em Caxias do Sul (Serra Gaúcha. O evento prossegue até sexta-feira (21), das 13h às 20h, promovido pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A edição deste ano conta com a ampliação de 20 mil para 32 mil metros-quadrados de área ocupada, a fim de receber mais de 500 expositores de segmentos como metalmecânico, eletroeletrônico, tecnologia da informação, energia, ambiente, borracha, plástico, automação, movimentação e armazenagem. Programação e outros detalhes podem ser conferidos em mercopar.com.br.

Foram investidos R$ 160 mil em subsídios da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) e do SebraeX (a marca de inovação do sistema), para exposição de 50 startups gaúchas no evento.

A inovação tem sido uma pauta crescente no Rio Grande do Sul. Em setembro, por exemplo, o Estado conquistou o bicampeonato como o mais inovador do País, conforme levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Tendências Consultoria.

Por meio de feiras como a Mercopar, expositores e visitantes têm a possibilidade de ampliar oportunidades e a integração para desenvolvimento dos projetos. No ano passado, a feira bateu o recorde em negócios gerados: R$ 242 milhões. Foram quase 14 mil visitantes presenciais e mais de 6 mil on-line.

São apoiadores a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e as empresas Marcopolo e Trashin.

Com a palavra…

O governador gaúcho Ranolfo Vieira Júnior participou do evento de abertura da 31ª Mercopar. Em seu discurso, ele dimensionou a relevância do evento:

“É uma feira que representa o desenvolvimento econômico, o que é sinônimo de avanço social. O Estado está presente, estimulando com recursos a participação de empresas no evento”.

Já o titular da Sict, Alsones Balestrin, ressaltou que o aporte de R$ 112,3 milhões em investimentos tem contribuído para programas e ações sistêmicas em inovação, ciência e tecnologia no cenário gaúcho:

“Do South Summit ao nosso ecossistema de startups, parques tecnológicos, projetos transversais e empreendedores, tudo colabora para que tenhamos resultados. O intuito é de aproximar, cada vez mais, as chamadas “quatro pás da hélice: universidade, poder público, empresas e sociedade”.

(Marcello Campos)

