Ministério Público pede para Tribunal de Contas impedir uso eleitoral de consignado de Auxílio Brasil

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2022

MPF também pede para que o TCU impeça a Caixa Econômica Federal de realizar novos empréstimos consignados para beneficiários do programa

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou pedido nesta terça-feira (18para que a corte impeça uso eleitoral do mecanismo que permite empréstimos consignados para beneficiários do programa assistencial Auxílio Brasil.

O órgão também pede para que o TCU impeça a Caixa Econômica Federal de realizar novos empréstimos consignados para beneficiários do programa “até que essa Corte de Contas se manifeste definitivamente sobre o assunto”.

Ritmo acelerado

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, sancionou em agosto lei que ampliou o crédito consignado, autorizando a modalidade para beneficiários de programas sociais do governo.

“O ritmo acelerado com que a Caixa Econômica Federal vem liberando o crédito –havendo alcançado já o assombroso montante de 1,8 bilhão de reais em apenas três dias– impõe dúvidas sobre as finalidades perseguidas mediante essa atividade”, escreveu o MP no pedido feito ao TCU. “Bem como sobre se vem sendo respeitados procedimentos destinados a salvaguardar os interesses do banco e, por consequência, o interesse público”, acrescentou.

Procurada, a Caixa, que começou a oferecer o produto na semana passada cobrando juros de 3,45% ao mês, não pôde comentar o assunto de imediato.

Além da Caixa, outros 11 bancos foram habilitadas junto ao Ministério da Cidadania para oferecer o empréstimo, incluindo a Zema Financeira, da família do governador mineiro e aliado de Bolsonaro, Romeu Zema (Novo).

O Brasil tem cerca de 70 milhões de pessoas com nomes negativados nos serviços de proteção de crédito, segundo a Serasa, somando 290 bilhões de reais em dívidas e Bolsonaro e o candidato rival à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vêm dizendo em suas campanhas que trarão alívio às famílias endividadas, resolvendo um problema que afeta o crescimento econômico.

