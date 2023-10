Acontece 33º Congresso do Cosems/RS debate a integração das Redes de Atenção do SUS

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Encontro acontece nos dias 30 e 31 de outubro em Bento Gonçalves na Serra Gaúcha Foto: Luana Machado Foto: Luana Machado

Nos próximos dias 30 e 31 de outubro, ocorre o 33º Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS) no Dall Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves. Secretários Municipais de Saúde, técnicos, gestores, profissionais e estudantes da área de saúde participarão do evento que terá como tema central “IntegraSUS – Fortalecendo a integração das Redes de Atenção do SUS Gaúcho”. O principal objetivo desse encontro é promover a discussão e o fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde (RAS), visando melhorias na assistência à saúde. Com expectativa de mais de 2 mil participantes, sendo o maior já realizado pela entidade, o Congresso será preparatório para o encontro nacional do ano que vem, que ocorrerá em Porto Alegre.

“Nossa expectativa é fortalecer o diálogo com o Governo do Estado e o Governo Federal, com foco prioritário na saúde dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, reconhecendo a importância de fortalecermos algumas pautas prioritárias que possam efetivamente fazer a diferença na vida e no bem-estar da população do nosso estado”, afirma o presidente do Cosems/RS, Guilherme Ribas, Secretário Municipal da Saúde de Santa Maria.

Considerando a vasta e diversificada extensão territorial do estado, é evidente que existem diferentes realidades em termos de acesso aos serviços de saúde. Essa diversidade geográfica e demográfica traz consigo desafios específicos para a integração das redes de atenção, exigindo a implementação de estratégias eficientes e adequadas às particularidades de cada região dentro da política pública de saúde. “Neste Congresso, desejamos que todas as discussões sejam ricas em ideias e propostas concretas, visando fortalecer nossa atuação e promover avanços significativos na saúde do Rio Grande do Sul. Acreditamos no poder do trabalho conjunto, no engajamento de cada um de vocês e no compromisso comum de alcançar resultados positivos para a população”, completa Ribas.

No primeiro dia (30), além da cerimônia de abertura, programada para às 17h30, os destaques são as Mostras de Experiências Exitosas do Municípios “Mostra teu SUS, Rio Grande do Sul” e os painéis Perspectivas da APS: onde estamos e para onde vamos? e Gestão Inteligente dos Saldos Remanescentes: unindo responsabilidade fiscal e potencialidades do investsus para uma saúde integral.

Já no segundo dia (31), os destaques serão os painéis Imunização – Microplanejamento para atividades de vacinação de alta qualidade nos municípios do RS; Saúde Digital para Todos: integração e potencialidades da Rede Nacional de Dados (RNDS) e Plataforma Conecte SUS. Telessaúde e Avanços; e “Desafios d

a Judicialização na Saúde Pública: Responsabilidades e Impactos na Gestão do SUS”. A programação completa, que reúne mesas de discussões, oficinas, minicursos, exposições e palestras, está no site do evento.

O IntegraSUS enfatiza a importância do diálogo constante e essencial entre os arranjos institucionais do SUS, que atuam sobre as redes de cuidado, bem como os impactos resultantes das reorganizações dos serviços de saúde, de forma integral, assegurando o cuidado equânime a cada indivíduo. O Congresso traz uma proposta inovadora que vai explorar a tecnologia e as inovações que contribuem para a integralidade do cuidado, discutindo as inovações no campo da saúde que visam à melhoria da qualidade dos serviços prestados e à promoção de um cuidado mais efetivo, centrado nas necessidades da população pós-pandemia. Com isso, desejamos que este espaço de discussão e construção visem o fortalecimento de um sistema de saúde mais justo, igualitário, moderno e eficiente.

