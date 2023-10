Acontece Fórum promovido pela Rede Pampa traz na programação questões como estiagem e seus efeitos na economia gaúcha

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

Alternativas para o problema serão abordadas no evento, como a retenção da água da chuva para momentos críticos de seca. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A seca que atingiu o estado nos últimos três anos ainda traz consequências para o agronegócio e para a economia do Rio Grande do Sul. Soluções para essas questões serão debatidas no Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha, promovido pela Rede Pampa e pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, abordará no evento alternativas para o problema, como a retenção e abastecimento da água da chuva para momentos críticos de estiagem. Ele também defende o fortalecimento do seguro agrícola: “O ideal é que toda cadeia produtiva, governo federal, governo estadual, as cooperativas e as empresas de fertilizantes participassem desse fundo. Assim, quando houvesse uma seca ou uma catástrofe, haveria esse recurso para a economia não parar”, declarou.

As inscrições para o fórum são gratuitas e já estão abertas através do site forumdesenvolvimentors.com.br. O encontro acontece no dia 9 de novembro, no auditório do Ministério Público, em Porto Alegre, a partir das 14h30.

