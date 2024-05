Rio Grande do Sul “Não faltarão recursos para quem precisa”, promete Lula em visita ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Presidente da República se reuniu com o governador gaúcho em Santa Maria. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em visita ao Rio Grande do Sul nessa quinta-feira (2), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu que não faltarão recursos federais para socorro emergencial à população e reconstrução de cidades devastadas pelas fortes chuvas desde o início da semana. “Vamos dedicar 24 horas de esforço para atender as necessidades básicas de quem está isolado”, declarou em Santa Maria (Região Central).

Ele desembarcou no município pela manhã com uma comitiva de ministros para reunião de trabalho com o governador Eduardo Leite. Após o compromisso, retornou para Brasília à tarde. Durante uma de suas manifestações, o mandatário prosseguiu:

“No primeiro momento, a gente só tem que salvar vidas, a gente só tem que cuidar das pessoas. Depois a gente terá que fazer uma avaliação dos danos e, a partir daí, pensar em como encontrar o dinheiro para reparar esses danos”.

O presidente também anunciou duas medidas em caráter emergencial. A primeira é a criação de uma “Sala de Situação” integrada, sob coordenação do titular do Comando Militar do Sul (CMS, antigo 3º Exército), general Hertz Pires do Nascimento. O objetivo é organizar as operações de resgate em todas as regiões atingidas por enchentes, enxurradas e desabamentos, dentre outros problemas.

Já a segunda é a montagem de um hospital de campanha em Lajeado (Vale do Taquari). O pedido havia sido feito na véspera pelo governador Eduardo Leite e já começou a ser montado, com 40 leitos de enfermaria. “Será um hospital de campanha com local para triagem e recepção, dois consultórios e uma emergência”, anunciou o general Nascimento.

Participaram da missão os ministros Rui Costa (Casa Civil), Renan Filho (Transportes), Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima, Waldez Gões (Integração e Desenvolvimento Regional) e Jader Filho(Cidades), além do gaúcho Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social). Também esteve presente a primeira-dama Janja Lula da Silva.

De acordo com declarações da equipe, desde o início das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul, no ano passado, o governo federal tem se mobilizado para apoiar ações emergenciais de socorro à população. “As Forças Armadas têm auxiliado em ações de busca e resgate de vítimas, desobstrução de estradas, montagem de abrigos e postos de triagem, bem como distribuição de alimentos, colchões e água”, enfatizou um dos integrantes do grupo.

Eduardo Leite

Já o governador Eduardo Leite apresentou um panorama dos efeitos do evento meteorológico de proporções históricas que atingiu o Rio Grande do Sul e elencou ações de salvamento que estão em curso. Ele frisou:

“Precisamos de todos os recursos técnicos e humanos para salvar vidas neste momento. Estamos testemunhando um desastre histórico, infelizmente. Os prejuízos materiais são gigantescos, mas nosso foco neste momento são os resgates. Ainda há pessoas aguardando o socorro”, disse Leite, que destacou as dificuldades meteorológicas ainda existentes, que retardam as operações.

Acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, o governador também indicou a necessidade de suporte para as operações de atendimento assim que as condições permitirem:

“Vamos precisar de apoio logístico para chegar às comunidades com abastecimento e auxílio com comida e remédios. Os apelos que faço têm a ver com a angústia que sinto diante da situação do Rio Grande do Sul”.

(Marcello Campos)

