Notícias Temporais no RS podem interferir na produção de arroz, alertam produtores

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Chuva irá atrasar a colheita de arroz. (Foto: Pixabay)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os temporais que atingiram o Rio Grande do Sul entre o fim de abril e início de maio deixaram mortos 13 mortos, 21 desaparecidos e 11 feridos, segundo a Defesa Civil. Na agricultura, os impactos das fortes chuvas também já são percebidos, especialmente nas lavouras de arroz do estado, um dos maiores produtores do cereal no país, deixando os representantes do setor em alerta.

De acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a colheita, que já estava consideravelmente atrasada em comparação com anos anteriores, corre o risco de ser ainda mais prejudicada.

Segundo o informado pelo Cepea, a chuva que assola o Estado resultou em lavouras inundadas, impossibilitando as atividades agrícolas. Além disso, as estradas foram interditadas, o que dificultou o transporte do cereal. Esse panorama acrescenta incertezas sobre a produtividade da safra 2023/24, conforme destacam os pesquisadores do Cepea.

“Esse cenário aumenta as incertezas quanto à produtividade da safra 2023/24, ainda conforme apontam pesquisadores do Cepea. Dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) divulgados no dia 22 de abril indicavam que, até aquele momento, a média era de 8.612 quilos por hectare no estado”, apontou o Cepea nessa quinta-feira (2).

O volume de chuva que caiu sobre o Rio Grande do Sul nos últimos quatro dias equivale a três vezes a média para esta época do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Queda nos preços

A média ponderada do arroz em casca no Rio Grande do Sul, representada pelo Indicador Cepea/Irga-RS apresentou movimentos distintos em março. Nas três primeiras semanas do mês de março deste ano, segundo o Cepea, o cenário foi de 5,27% de queda e, no último período, de ligeira recuperação (+0,10%).

De acordo com medições do Cepea, a média mensal do Indicador passou para R$ 100,41 a saca de 50 quilos, um recuo de 10,97% na comparação com fevereiro deste ano.

“Apesar de inferior, a marca ainda é 21,6% maior a de março de 2023 em termos reais, deflacionado pelo IGP-DI. O movimento de baixa esteve atrelado às dificuldades nas vendas (quanto a preços e ao volume) para o atacado e o varejo e, também, ao andamento da colheita no principal estado produtor, o Rio Grande do Sul”, analisam os pesquisadores do Cepea para o setor de arroz.

Campo

Dados da Emater/RS divulgados no último dia 28 indicam que 25% da área cultivada com arroz foi colhida no Rio Grande do Sul.

“Quanto aos demais estados produtores, segundo a Conab, o destaque é Santa Catarina, com 75% já colhido. Em seguida estão Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Maranhão, com 40%, 32%, 15% e 5% já colhidos, respectivamente, até o último dia 25”, apontam pesquisadores do Cepea.

Clima adverso

Quanto aos impactos do clima adverso no maior estado produtor de arroz, conforme do Cepea, a Emater/RS ressalta que os prejuízos causados por enxurradas e pelo acamamento nas lavouras variam de acordo com o estágio de desenvolvimento da planta.

“Nas áreas em estágios iniciais, a expectativa é que os danos tenham sido menores. Em várias localidades, o arroz vem apresentando desenvolvimento satisfatório”, conclui o Cepea.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/temporais-no-rs-podem-interferir-na-producao-de-arroz-alertam-produtores/

Temporais no RS podem interferir na produção de arroz, alertam produtores

2024-05-02