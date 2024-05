Notícias Aulas da rede pública estadual continuam suspensas nesta sexta

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pelo menos 315 escolas, em 133 cidades, foram afetadas pelas chuvas intensas. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As consequências das chuvas que atingem o Rio Grade do Sul desde o último final de semana

levaram o governo gaúcho a manter a suspensão das aulas em toda a rede pública estadual nesta sexta-feira (3).

Segundo a Secretaria de Educação, pelo menos 315 escolas, em 133 cidades, já tinham sido de alguma forma afetadas pelas chuvas intensas. Destas, 94 unidades comunicaram à secretaria que sofreram dano material e/ou estrutural.

A suspensão das aulas na rede pública estadual segue orientações da Defesa Civil e visa a garantir a segurança de alunos, professores e demais profissionais da Educação, além de reduzir o trânsito de pessoas em um momento de calamidade pública de grande intensidade, caracterizado por danos vultosos.

As autoridades públicas têm recomendado à população que, na medida do possível, permaneçam em casa, evitando se expor a situações de perigo. Ao mesmo tempo, pedem que as pessoas estejam atentas e deixem áreas de risco de deslizamentos, desmoronamentos, alagamentos, enxurradas e outras situações de risco.

Rede municipal

A rede municipal de Porto Alegre também manteve o cancelamento das aulas nesta sexta. De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), os estudantes que faltaram às aulas de quinta-feira (2) poderão justificar a ausência em razão das chuvas, para não afetar a frequência escolar, cobrada por programas sociais como o Bolsa Família.

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do RS (Sinepe/RS) orientou as instituições de ensino a avaliarem as condições locais para decidir sobre o funcionamento das aulas. E às escolas que mantiverem atividades, a entidade recomenda que não realizem avaliações ou ministrem novos conteúdos.

A maioria das instituições de Ensino Superior gaúchas também anunciaram a suspensão das aulas de sexta-feira. São elas: Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), na capital; Universidade Federal do Pampa (Unipampa), na sede em Bagé e demais campi; Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), Canoas e todos os campi; e Centro Universitário Ritter dos Reis (Uniritter), em Porto Alegre e Canoas. Já Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em São Leopoldo, deixou a suspensão das aulas a cargo de cada docente.

Calamidade pública

O Rio Grande do Sul já registra 29 mortes em decorrência das chuvas que atingem o estado nos últimos dias. Também há 60 pessoas desaparecidas no estado. Segundo o governador Eduardo Leite, os números devem subir nos próximos dias. O total de pessoas em abrigos é de 4.645 e outras 10.242 estão desalojadas. O número de municípios afetados chegou a 154.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/aulas-da-rede-publica-estadual-continuam-suspensas-nesta-sexta/

Aulas da rede pública estadual continuam suspensas nesta sexta

2024-05-02