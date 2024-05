Rio Grande do Sul Número oficial de mortos chega a 29 no Rio Grande do Sul. Outros 60 gaúchos estão desaparecidos

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Buscas contam com auxílio de profissionais de outros Estados. (Foto: Rodrigo Ziebell/Arquivo SSP-RS)

Balanço atualizado na noite dessa quinta-feira (2) pela Defesa Civil Estadual ampliou para 29 o número de mortos pela chuva em excesso que atinge 154 cidades do Rio Grande do Sul desde o último fim de semana. Outros 36 sofreram ferimentos e 60 estão desparecidos. A estatística também abrange mais de 5 mil gaúchos que precisaram deixar suas casas devido a incidentes como alagamentos e enxurradas.

O município com maior número de casos fatais é Gramado, com quatro vítimas. Na sequência aparecem Canela (2),

Boa Vista do Sul (2), Paverama (2), Salvador do Sul (2), Serafina Corrêa (2), Santa Maria (2) e Santa Cruz do Sul (2). As demais cidades registram um óbito cada: Candelária, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Pantano Grande, Putinga, Itaara, Encantado, Segredo, São João do Polêsine, Silveira Martins e Vera Cruz.

No que se refere aos desaparecidos, as buscas têm como foco moradores de 15 municípios, em um trabalho que conta com o engajamento de profissionais de resgate oriundos de outros Estados. A lista inclui Marques de Souza (13), Roca Sales (10), Candelária (8), Encantado (6) e Lajeado (5), Itaara (3), Teutônia (3), Três Coroas (3), São Vendelino (2), Travesseiro (2), Passa Sete (1), Pouso Novo (1), Santa Cruz do Sul (1), Sinimbu (1) e Montenegro (1).

Envio de alertas

A fim de ampliar as estratégias preventivas, a Defesa Civil recomenda à população o cadastro para recebimento de alertas meteorológicos. Basta enviar o CEP da localidade por mensagem do tipo SMS ao número 40199: uma confirmação é enviada em seguida, confirmando a adesão.

Também é possível se inscrever por meio do aplicativo whatsapp. Nesse caso, é necessário efetuar registro pelo telefone (61) 2034-4611 e enviar o texto “Oi”. A interação é então efetivada e o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para constar na lista de destinatário dos avisos.

Municípios afetados

1. Aceguá.

2. Agudo.

3. Alegrete.

4. Amaral Ferrador.

5. Araricá.

6. Arroio do Meio.

7. Arroio do Tigre.

8. Arroio Grande.

9. Arvorezinha.

10. Barão de Cotegipe.

11. Barra Funda.

12. Bento Gonçalves.

13. Boa Vista do Sul.

14. Bom Jesus.

15. Bom Retiro do Sul.

16. Boqueirão do Leão.

17. Brochier.

18. Butiá.

19. Cacequi.

20. Cachoeira do Sul.

21. Cachoeirinha.

22. Camargo.

23. Campinas do Sul.

24. Campo Bom.

25. Campos Borges.

26. Candelária.

27. Canela.

28. Canoas.

29. Canudos do Vale.

30. Capela de Santana.

31. Carlos Barbosa.

32. Caseiros.

33. Cerro Branco.

34. Cerro Grande do Sul.

35. Chapada.

36. Ciríaco.

37. Coqueiro Baixo.

38. Coronel Pilar.

39. Cristal.

40. Cruzaltense.

41. Cruzeiro do Sul.

42. Dilermando de Aguiar.

43. Dom Feliciano.

44. Dona Francisca.

45. Eldorado do Sul.

46. Encantado.

47. Encruzilhada do Sul.

48. Erechim.

49. Erval Seco.

50. Espumoso.

51. Estância Velha.

52. Esteio.

53. Estrela.

54. Estrela Velha.

55. Eugênio de Castro.

56. Farroupilha.

57. Faxinal do Soturno.

58. Fontoura Xavier.

59. General Câmara.

60. Gramado Xavier.

61. Gravataí.

62. Guaíba.

63. Guaporé.

64. Herveiras.

65. Ibarama.

66. Igrejinha.

67. Imigrante.

68. Itaara.

69. Itati.

70. Ivorá.

71. Jacuizinho.

72. Jaguarão.

73. Jaguari.

74. Jari.

75. Júlio de Castilhos.

76. Lagoa Bonita do Sul.

77. Lagoão.

78. Lajeado do Bugre.

79. Lavras do Sul.

80. Mampituba.

81. Mariano Moro.

82. Marques de Souza.

83. Mata.

84. Mato Leitão.

85. Monte Alegre dos Campos.

86. Montenegro.

87. Não-me-toque.

88. Nova Alvorada.

89. Nova Bréscia.

90. Nova Esperança do Sul.

91. Nova Palma.

92. Novo Cabrais.

93. Novo Hamburgo.

94. Palmeira Das Missões.

95. Pantano Grande.

96. Parobé.

97. Passa Sete.

98. Passo Fundo.

99. Paverama.

100. Pelotas.

101. Pinhal Grande.

102. Piratini.

103. Portão.

104. Porto Alegre.

105. Porto Lucena.

106. Quaraí.

107. Quevedos.

108. Relvado.

109. Restinga Seca.

110. Rio Pardo.

111. Roca Sales.

112. Rolante.

113. Rondinha.

114. Salvador do Sul.

115. Santa Clara do Sul.

116. Santa Cruz do Sul.

117. Santa Maria.

118. Santa Maria do Herval.

119. Santa Tereza.

120. Santana da Boa Vista.

121. Santiago.

122. São Gabriel.

123. São Jerônimo.

124. São João do Polêsine.

125. São José do Norte.

126. São Leopoldo.

127. São Martinho da Serra.

128. São Paulo Das Missões.

129. São Pedro da Serra.

130. São Pedro do Sul.

131. São Sebastião do Caí.

132. São Vendelino.

133. Sapiranga.

134. Sapucaia do Sul.

135. Sarandi.

136. Segredo.

137. Silveira Martins.

138. Sinimbu.

139. Sobradinho.

140. Tabaí.

141. Taquara.

142. Taquari.

143. Teutônia.

144. Travesseiro.

145. Três Arroios.

146. Três Coroas.

147. Tucunduva.

148. Tunas.

149. Uruguaiana.

150. Vale do Sol.

151. Vale Real.

152. Venâncio Aires.

153. Vera Cruz.

154. Viamão.

(Marcello Campos)

2024-05-02