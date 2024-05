Notícias Saiba onde fazer doações em Porto Alegre para as vítimas das chuvas

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Chegada de donativos no centro de doações da defesa civil. (Foto: Filipe Karam/PMPA)

Interessados em ajudar as vítimas da chuva em Porto Alegre podem levar suas doações em sete pontos da Capital. Conforme a prefeitura, os itens mais necessitados são colchões e lençóis de solteiro, fronhas, roupas e calçados infantis, produtos de higiene e limpeza (sabonetes, escova e pasta de dente, papel higiênico, shampoo, toalhas de banho) água, copos plásticos e ração para cães e gatos.

Todas as doações serão encaminhadas para o depósito da Defesa Civil Municipal, localizado na rua La Plata, 693, que funciona 24 horas. A distribuição dos donativos será realizada pela Defesa Civil e Gabinete da Primeira-Dama.

Onde doar

• Depósito da Defesa Civil – rua La Plata, 693 – 24 horas.

• Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) – avenida Ipiranga, 5.311, das 9h às 18h.

• Shopping Iguatemi – no Concierge, localizado no 2°piso, acesso A, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, domingos e feriados das 11h às 20h.

• Shopping João Pessoa – avenida João pessoa, 1831, de segunda a sábado, das 9h às 21h, e domingo, das 10h às 21h.

• Shopping Total – avenida Cristovão Colombo, 545, das 10h às 22h.

• Arena do Grêmio – avenida Padre Leopoldo Brentano, 110, portão 6, das 9h às 18h. No CT Cristal, na avenida Diário de Notícias, 915, em frente ao Barra Shopping, das 9h às 18h; no Estádio Olímpico, no Largo Patrono Fernando Kroeff, 1, das 9h às 18h, e no CFT Hélio Dourado, na Estrada Municipal Conde, 8.500, em Eldorado do Sul, das 9h às 17h, de segunda à sexta-feira.

• Sport Club Internacional (parceria com Banco de Alimentos da Fiergs) – no Gigantinho das 8h às 18h.

• Auditório Araújo Vianna – Parque Farroupilha, 685 – quando o espaço estiver aberto para shows.

