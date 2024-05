Notícias Prefeitura antecipa entrega de caminhonetes para ações em áreas de alagamento

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Carros são equipados com equipamentos snorkel, que impedem a entrada de água nos motores. (Fotos: Cesar Lopes/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre antecipou a entrega de cinco novas caminhonetes 4×4, no modelo S10, que estava prevista para os próximos dias. São quatro veículos para a Defesa Civil e um para Guarda Municipal, adquiridos pela Secretaria Municipal de Segurança (Smseg) com recursos do tesouro – acessados por meio do Programa de Aceleração de Investimentos (PAI).

O investimento total é de R$ 1.920.139,20. Os carros são equipados com equipamentos snorkel, que impedem a entrada de água nos motores, tornando-os próprios para ações em áreas de alagamento. Os automóveis serão imediatamente integrados às ações dos órgãos no Extremo Sul e na Região das Ilhas, impactadas pelo grande volume de chuva registrado no Estado.

“Estamos atravessando um momento delicado, que exige medidas extraordinárias dos órgãos de pronta-resposta. Nossa missão é salvar vidas e acolher todas as famílias em necessidade, e ela será facilitada por meio destas viaturas”, afirmou o secretário Alexandre Aragon.

A prefeitura decretou na noite dessa quinta-feira (2), estado de calamidade pública em Porto Alegre. O instrumento classifica o desastre como de grande intensidade (nível III), levando em consideração os parâmetros estabelecidos pela portaria nº 260/2022 do Ministério de Desenvolvimento Regional.

Na prática, o decreto autoriza a administração a empregar todos os recursos e voluntários na assistência à população e restabelecimento de serviços.

