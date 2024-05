Porto Alegre Abrigos temporários da prefeitura de Porto Alegre acolhem mais de 300 pessoas

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Abrigos emergenciais na zona sul da capital recebe desabrigados e indígenas da região. (Fotos: Julio Ferreira/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre registrou um aumento no número de acolhidos em abrigos temporários na tarde dessa quinta-feira (2), em razão da elevação do nível do Guaíba. Conforme a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), 336 pessoas estão nas três estruturas montadas pelo órgão no início desta tarde.

Destas, 46 permanecem no Centro Social Padre Leonardi, na Restinga – sendo 29 adultos e 17 crianças. Outras 270 estão no Pepsi On Stage, onde está concentrado o acolhimento aos moradores das Ilhas, incluindo 152 adultos e 118 crianças. Já o Clube dos Correios, na Ponta Grossa, recebe 46 pessoas: 29 adultos e 17 crianças.

“Estamos nas Ilhas apelando para que as pessoas saiam de casa. Uma coisa é sair durante o dia. Às vezes, durante a noite, isso pode não ser possível”, alertou o prefeito Sebastião Melo.

A Defesa Civil Municipal participou do atendimento a 241 ocorrências nessa quinta. As solicitações de retirada das residências representam o maior número de chamados: 160. Os agentes atuaram, ainda, em 23 episódios de dano a telhados e 58 vistorias por risco de desabamento, ou deslizamento.

A população pode contribuir com doações para as pessoas que tiveram prejuízos decorrentes da chuva. Neste momento, as prioridades são itens de cama (colchões e lençóis de solteiro, fronhas), produtos de higiene e limpeza (sabonetes, escova e pasta de dente, papel higiênico, shampoo, toalhas de banho), água, copos plásticos e pacotes de ração para cães e gatos.

