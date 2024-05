Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre entrega mais de 7 mil cestas básicas para abrigos familiares

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Também foram distribuídos materiais de limpeza, higiene e roupas. Foto: Cesar Lopes/PMPA Também foram distribuídos materiais de limpeza, higiene e roupas. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre totalizou, na quarta-feira (15), a entrega de 7,6 mil cestas básicas para pessoas atingidas pela enchente que foram acolhidas na casa de parentes ou amigos. Neste quarto dia da iniciativa, foram entregues 1,2 mil kits de donativos para os abrigos familiares das regiões Sul e Lomba do Pinheiro. Também foram distribuídos materiais de limpeza, higiene e roupas.

Com as novas entregas, foram atendidos os bairros Aberta dos Morros, Espírito Santo, Guarujá, Hípica, Ipanema, Pedra Redonda, Serraria, Tristeza, Vila Assunção, Vila Conceição, Agronomia e Lomba do Pinheiro.

Outras regiões serão atendidas nos próximos dias. Para a retirada dos donativos, é preciso se identificar, informando endereço e quantas pessoas está abrigando em sua casa.

Doações

Porto Alegre conta, desde essa quinta-feira (16), com uma Central Logística, localizada no Complexo Cultural do Porto Seco. Um pavilhão, de aproximadamente 1.100 metros quadrados, recebe doações de grande porte e aquisições feitas pela administração municipal.

A cidade também conta com 17 centros de coleta e distribuição de doações, localizados em diversas regiões da capital gaúcha. Estes locais passarão a ser abastecidos pela Central de Logística e continuarão recebendo doações encaminhadas diretamente pela sociedade civil, empresas e entidades.

Duas estruturas pertencem e são geridas pela prefeitura: o ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) – que aceita todo tipo de doação de pequeno e médio portes, menos produtos perecíveis – e a sede da Defesa Civil, que não recebe mais doações e passará a integrar a rede de distribuição da Central Logística. Os demais espaços trabalham em parceria com o poder público, mas possuem gestão e metodologias próprias.

As famílias que se voluntariaram a abrigar pessoas afetadas pela enchente, no modelo denominado acolhimento familiar, receberão em suas casas os suprimentos para auxiliar na manutenção da estadia dos desabrigados. Para tanto, é preciso fazer o cadastro no WhatsApp ou chatbot do 156, na opção 3 – Doações (Enchente). As entregas serão feitas pelo poder público, a partir da demanda e disponibilidade.

Já o caminho humanitário, estruturado para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade, como oxigênio, água, alimentos e equipamentos de emergência, teve a duplicação concluída e liga a avenida Castelo Branco ao Túnel da Conceição, permitindo após acesso às avenidas Osvaldo Aranha e Protásio Alves, duas das principais de Porto Alegre, entre outras ruas.

A via provisória, com 300 metros de extensão, tem o seu uso permitido ainda para profissionais da área médica em atividades essenciais, além de ônibus intermunicipais e metropolitanos (circulando com adesivos fornecidos pela Secretaria de Mobilidade Urbana às empresas).

