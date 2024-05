Rio Grande do Sul Plataforma pretende reunir demandas de abrigos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os próprios abrigos poderão fazer troca de doações entre si. Foto: Divulgação Os próprios abrigos poderão fazer troca de doações entre si. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul disponibilizou nesta quinta-feira (16) uma plataforma que conecta demandas de abrigos e de instituições que estão ajudando vítimas das enchentes à população e às empresas que queiram contribuir. A iniciativa foi desenvolvida de forma gratuita por uma startup gaúcha e tem a parceria do governo, por meio da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

O objetivo é disponibilizar a ferramenta para que os espaços que estão atendendo às vítimas das inundações e que necessitam de doações se cadastrem e informem suas demandas. Na sequência, todos os interessados em ajudar poderão visualizar os pedidos, entrar em contato e direcionar a doação dos itens.

A plataforma, disponível no site do governo estadual, tem por premissa ser um espaço no qual os abrigos, organizações não governamentais e instituições possam se cadastrar e indicar os itens que precisam, como água, fraldas, produtos de limpeza, roupas e cobertores, por exemplo. Haverá uma checagem prévia sobre a instituição, garantindo que ela esteja atuando em prol das vítimas das enchentes.

“Esse sistema trará muita agilidade e acerto nas doações encaminhadas pela população gaúcha. Acreditamos que estabelecer esse fluxo é muito importante para que os itens certos cheguem aos locais com aquela demanda específica. A população gaúcha já está dando um show de solidariedade, o que nos enche de orgulho, e essa feramente pretende facilitar o processo”, comenta a titular da Sict, Simone Stülp.

Uma vez que as informações estiverem no ar, os interessados em doar poderão visualizar as demandas e escolher a solicitação que querem atender. Assim que a demanda for suprida, as instituições deverão atualizar o site, evitando a sobreposição de doações. Os próprios abrigos poderão fazer troca de doações entre si.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/plataforma-pretende-reunir-demandas-de-abrigos-no-rio-grande-do-sul/

Plataforma pretende reunir demandas de abrigos no Rio Grande do Sul

2024-05-16