Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Também foram constatadas significativas doações de água, cobertores, roupas e calçados. (Foto: Divulgação)

Em apoio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, as indústrias farmacêuticas associadas ao Sindusfarma, nacionais e internacionais, já fizeram a doação de mais de 3,4 milhões de caixas de medicamentos, mais de R$ 4,4 milhões, e mais de 133 toneladas de alimentos à população gaúcha.

Após uma rápida consulta da Central de Pesquisas do Sindusfarma às empresas associadas, também foram constatadas significativas doações de água, cobertores, roupas e calçados, cestas básicas e itens de limpeza e higiene pessoal, conforme abaixo:

* Medicamentos: 3.404.025 caixas

* Dinheiro: R$ 4.465,107,63 milhões

* Alimentos: 133.361 kg

* Água: 199.535 litros

* Cobertores: 4.100 unidades

* Itens de limpeza: 13.402

* Itens de higiene pessoal: 7.242

* Roupas e calçados: 1.689 kg

* Cestas básicas: 1.000 unidades

Vale destacar que o volume de doações é maior, uma vez que nem todas as empresas associadas conseguiram reunir e enviar os dados ao Sindusfarma no prazo da pesquisa.

Para doar, use o pix do Sindusfarma:62.646.633/0001-29. Todos os recursos financeiros recebidos são repassados para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Distribuição

Os cursos de Farmácia de universidades de Porto Alegre e de Santa Maria, com apoio de outras entidades farmacêuticas, se mobilizaram para a ação solidária Tamo Junto RS. A iniciativa é voltada especificamente para apoiar abrigos e secretarias municipais de saúde nas áreas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul com a distribuição de medicamentos doados e criteriosamente triados por profissionais e acadêmicos.

O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFCSPA desenvolveu o site da iniciativa. Com o sistema, é fácil e rápido consultar e solicitar os medicamentos disponíveis.

Participam da Tamo Junto RS as faculdades de Farmácia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), da Universidade Franciscana (UFN) e a Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul (AFARGS), a Associação Santa-mariense de Farmacêuticos (Asfarma), o Conselho Federal de Farmácia e a Prefeitura de Santa Maria.

Voluntários

A prefeitura de Porto Alegre reabriu nessa quinta-feira (16) o cadastro on-line de voluntários. Interessados podem se inscrever para atuar nos espaços de acolhimento às vítimas da enchente coordenados pela administração municipal e parceiros. Depois de receber mais de 17 mil inscrições, um novo cadastro é necessário porque muitos não responderam aos pedidos.

“Neste momento, os voluntários realizam um trabalho essencial para auxiliar nossa cidade”, destaca o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa. A pasta é responsável pela coordenação do voluntariado.

De acordo com o último balanço, 13.594 pessoas estão em 154 abrigos da prefeitura e entidades parceiras. A capital gaúcha também conta com 14 centros de coleta de doações. A referência para entrega de donativos é o Departamento Municipal de Habitação, na avenida Princesa Isabel, nº 1115.

