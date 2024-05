Porto Alegre Vacinas são aplicadas em pessoas abrigadas à margem da Freeway

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Acesso ao local foi permitido via caminho humanitário. (Foto: Patrícia Coelho/Divulgação SMS/PMPA)

Uma equipe de servidores da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) e uma enfermeira residente de Saúde Coletiva aplicou vacinas na manhã dessa quinta-feira (16), em pessoas acampadas às margens da Freeway, próximo à Arena do Grêmio. Desabrigados após as águas da enchente atingirem as residências, na Vila Santo André (bairro Humaitá), idosos, adultos, crianças, adolescentes e muitos cães ocupam a área. Foi aplicado um total de 39 doses de vacinas, 26 contra influenza e 13 contra difteria e tétano (dT).

O acesso ao local foi permitido via caminho humanitário. Quando a equipe chegou ao local, um helicóptero pousou às margens da rodovia para o desembarque de doações – alimentos e roupas – distribuídas às famílias alojadas.

“Vivemos uma situação muito difícil, estamos cansados. Minha casa ficou com água até perto do pescoço, perdemos tudo, e agora precisamos esperar a água baixar”, disse uma jovem que preferiu não se identificar.

Além de levar a vacina, a equipe da DVS acionou outros órgãos da prefeitura para ir ao local, como o DMLU. Antes mesmo do final da atividade, um caminhão do Departamento chegou para incrementar a coleta de resíduos. Banheiros químicos também foram solicitados para atender à demanda da comunidade desalojada.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) aplicou, entre a última quinta (9) e quarta (15), 2.106 doses de vacina em pontos estratégicos de partida e chegada de resgates: Usina do Gasômetro e Viaduto Eduardo Utzig, todos dos dias, e no Pontal. Também houve ação na sede do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Três vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) estão disponíveis para pessoas que estão fazendo resgates em decorrência da enchente: dT – contra difteria e tétano –, antirrábica e influenza.

As vacinas são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A dT é aplicada em pessoas com alguma lesão ou ferimento e que tiveram contato prolongado com as águas da enchente.

A antirrábica é para acidentes leves ou graves de pessoas no resgate ou cuidado com os animais. Quem recebeu a dose de pré-exposição (socorristas de animais que não sofreram lesões) deve fazer a segunda dose sete dias após a primeira.

Já na pós exposição (socorristas com ferimentos por cães ou gatos), o esquema de quatro doses deve ser completado em três, sete e 14 dias da data da primeira.

A vacina antirrábica está disponível, em Porto Alegre, nas unidades de saúde Modelo, Tristeza ou IAPI. Em outros municípios, a disponibilidade da vacina pode ser verificada na secretaria municipal de saúde local.

