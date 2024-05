Educação Setenta e seis escolas de educação infantil da rede municipal retomam as atividades em Porto Alegre

17 de maio de 2024

Foto: Pedro Piegas/PMPA

Setenta e seis escolas de educação infantil geridas por OSCs (Organizações da Sociedade Civil) conveniadas com a Smed (Secretaria Municipal de Educação) retomaram as suas atividades na quinta-feira (16) em Porto Alegre.

Mesmo que as aulas estejam suspensas na rede municipal até esta sexta-feira (17), as unidades não atingidas pela enchente passaram a receber seus alunos para acolhimento e realização de ações recreativas – são cerca de 7 mil crianças matriculadas nessas escolas.

“As OSCs atendem mais de 21 mil alunos da Capital, portanto, a retomada das atividades representa um importante passo para o recomeço do cotidiano na nossa cidade”, destacou o secretário municipal de Educação, José Paulo da Rosa.

O Ministério da Educação flexibilizou o calendário escolar do Rio Grande do Sul e, neste primeiro momento, a orientação da Smed é de que as escolas realizem atividades lúdicas e recreativas, além de garantir o acolhimento e a oferta de refeições aos estudantes.

Crianças com deficiências

A Smed ampliou a parceria com a Kinder Centro Integração da Criança Especial, disponibilizando mais 30 vagas para crianças com deficiências múltiplas na Escola de Educação Especial Bárbara Sybille Fischinger. Com isso, 150 estudantes da rede municipal serão atendidos na unidade.

2024-05-17