Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Cheia do Guaíba inundou diversos bairros da Capital gaúcha Foto: Alex Rocha/PMPA Cheia do Guaíba inundou diversos bairros da Capital gaúcha. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Confirmando a tendência de declínio, o nível do Guaíba continua diminuindo nesta sexta-feira (17) em Porto Alegre. Por volta das 9h30min, a altura das águas estava em 4,70 metros, 26 centímetros inferior à marca registrada 24 horas antes.

O nível encerrou a manhã desta sexta em 4,69 metros. Os dados são da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestruturas e da Agência Nacional de Águas instalada no Cais Mauá, no Centro da Capital.

No dia 5 deste mês, o nível do Guaíba bateu recorde ao atingir 5,33 metros. A cheia do lago inundou o Centro e diversos outros bairros de Porto Alegre. A maioria ainda está alagada.

