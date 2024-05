Rio Grande do Sul Bolsa Família antecipa pagamento aos gaúchos atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Medida faz parte das ações que visam amenizar os impactos das enchentes no RS

Todos os beneficiários do programa Bolsa Família no Rio Grande do Sul tiveram o pagamento antecipado para esta sexta-feira (17). A medida faz parte das ações do governo federal para amenizar os impactos das enchentes no Estado.

Para sacar o valor antecipado, os moradores de Porto Alegre que recebem o benefício regularmente e não possuem conta corrente na Caixa precisam da Declaração Especial de Pagamento, disponível no posto de atendimento da SMDS (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social), na avenida João Pessoa, 1.105, das 9h às 16h.

O presidente da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), Cristiano Roratto, ressalta a importância da declaração neste momento de calamidade pública. “Dos mais de 70 mil beneficiários do Bolsa Família em Porto Alegre, recebemos uma lista com 2 mil que não possuem conta bancária, o que significa que necessitam do documento para validar o pagamento nas agências”, explicou.

O benefício do Bolsa Família pode ser sacado nos seguintes canais: agências da Caixa, postos de atendimento bancário, postos avançados de atendimento e agências lotéricas.

