Por Redação O Sul | 17 de maio de 2024

Antes de embarcar para Itu, Inter treina no Parque Esportivo da PUCRS Foto: Ricardo Duarte/Internacional Antes de embarcar para Itu, Inter treina no Parque Esportivo da PUCRS. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter informou que fará uma breve temporada de treinamentos em um resort em Itu, no interior de São Paulo. O período fora do Rio Grande do Sul será de 20 dias.

O local escolhido foi o Otho Hotel, onde jogadores e comissão ficarão hospedados. Itu é sede do Estádio Municipal Novelli Júnior, onde o Ituano atua, com capacidade para quase 20 mil pessoas. A cidade fica perto do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Até este sábado (18), o Inter treina no Parque Esportivo da Pucrs, em Porto Alegre. O grupo deve embarcar para Itu na segunda-feira (20).

