Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

O bairro é coberto por redes elétricas subterrâneas, que estão submersas no momento. Foto: Cesar Lopes/PMPA O bairro é coberto por redes elétricas subterrâneas, que estão submersas no momento. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

A CEEE Equatorial se prepara para religar a luz nas partes secas do Centro Histórico de Porto Alegre. Atualmente, cerca de 30 mil clientes estão com a energia desligada por motivos de segurança, tanto de socorristas quanto da população em geral, conforme indicação da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Conforme a empresa, as equipes começaram a operação ainda na noite dessa quinta-feira (16) e prosseguirão com o trabalho nesta sexta (17) para que os técnicos consigam conferir a região do religamento e evitar as áreas que continuam alagadas.

O bairro é coberto por redes elétricas subterrâneas, que estão submersas no momento e, por isso, não permitiriam um religamento parcial. Para atender aos clientes do Centro Histórico que se encontram em áreas secas e estão sem luz há mais de 10 dias, os técnicos da CEEE Equatorial vão fazer uma operação que consiste em abrir as malhas desta rede e fazer o religamento parcial.

A operação está sendo preparada por todas as áreas técnicas especializadas da distribuidora. O presidente da CEEE Equatorial, Riberto Barbanera, explica que a região conta com aproximadamente 200 câmaras transformadoras que estão embaixo da terra.

“Cada câmara transformadora dessa tem em torno de 20 cabos que precisam ser desconectados, ou seja, nós estamos falando aqui de uma força-tarefa para religar o fornecimento de energia”, complementa Barbanera.

“É um trabalho de várias horas para ser feito e nós vamos mobilizar todas as nossas equipes que estão iniciando essa tarefa no dia de hoje, quinta-feira, e temos uma expectativa de entre hoje e amanhã conseguirmos”, salienta.

A Companhia continua restabelecendo a energia em locais que não estão mais sob o efeito de alagamentos, como, da mesma forma, segue com outros tantos desligados, em função da garantia da segurança da população.

A CEEE Equatorial informa que, na noite desta quinta, há 122 mil clientes sem energia em sua área de concessão. Desses, 107 mil estão desligados por segurança, devido a áreas alagadas. Em Porto Alegre são 73 mil clientes nessas condições.

