Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Chamado de “primeiro-cavalheiro do Rio Grande do Sul’, Thalis Bolzan está no Estado prestando solidariedade às vítimas das enchentes que assolam a região desde o final de abril. Médico capixaba, ele compartilhou registros nas redes sociais visitando um abrigo para família com filhos especiais e também o Centro Humanístico Vida.

Em outra publicação, Thalis repostou o vídeo do marido esclarecendo sobre a polêmica das doações, quando o governador Eduardo Leite falou sobre o impacto nos comércios locais com a quantidade itens que têm chegada ao Estado. “Não conheço ser humano maior que ele”, defendeu o médico.

Quem é Thalis

Thalis, de 31 anos é endocrinologista pediatra. Ele costuma acompanhar Eduardo Leite em todos os eventos. Em setembro, ele o marido receberam a visita do presidente Lula e a primeira-dama Janja no Palácio Piratini.

Os dois assinaram os papeis no ano passado, em sigilo, em Trancoso, na Bahia, e contou apenas com alguns familiares. O casal tem quatro filhos de patas, entre eles, as cadelinhas Gaia e Moa.

“Eu e Thalis já nos casamos no ano passado, assinamos união estável’, contou Eduardo, em um vídeo postado no Instagram, no início do ano. “Oportunamente, a gente faz uma festa, vamos comunicar todo mundo, fiquem tranquilos. Mas se formos fazer uma festa, fiquem tranquilos, vai ser uma coisa bem simples, não precisa fazer investimento aí em roupa, não”, brincou Leite, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O romance já dura mais de três anos e é mantido à distância, já que o médico mora em São Paulo, onde faz mestrado em endocrinologia pediátrica na USP. O médico também esteve na cerimônia de posse de Eduardo Leite, no ano passado. Na ocasião, ele exaltou a coragem do companheiro em assumir publicamente a relação dos dois.

“Hoje foi um dia que vai ficar guardado pra sempre na minha memória. Estar caminhando ao seu lado, faz de mim um ser humano melhor a cada dia. Obrigado por ser de verdade. Obrigado por tanta coragem. Obrigado por tanto amor. Amo muito você”, postou ele.

Durante o discurso de posse, Leite também fez uma menção ao relacionamento.

“Entendo que o nosso papel como lideranças políticas não é apenas de manejar orçamentos, fazer obras, organizar políticas públicas. Nosso papel é também de liderar e ajudar a sociedade a ir na direção correta, do ponto de vista civilizatório, e se nós acreditamos efetivamente no amor, como acreditamos, ele não pode ser seletivo, mas sim a cada uma das pessoas, como o próprio Deus ensinou. Por isso, é com muita alegria que estou aqui ao lado do Thalis, o meu amor, meu carinho.”, disse.

Em julho de 2021, Leite, de 38 anos, falou da sua sexualidade pela primeira vez publicamente no programa “Conversa com Bial”. Mas o casal nunca havia postado foto juntos.

“Estou namorando há 11 meses com um médico do Espírito Santo. Tenho uma enorme admiração e amor por ele. É pediatra, trabalhou em hospital de campanha…”, contou o governador na ocasião.

“Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser”, disse Leite ao apresentador Pedro Bial.

2024-05-16