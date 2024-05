Rio Grande do Sul Segunda remessa de cobertores comprados com doações do Pix e pela Fundação Marcopolo chega ao RS

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os cobertores vieram de fornecedor em Três Lagoas (MS) e custaram, no total, R$ 300 mil. Foto: Jurgen Mayrhofer/Ascom SSPS Os cobertores vieram de fornecedor em Três Lagoas (MS) e custaram, no total, R$ 300 mil. (Foto: Jurgen Mayrhofer/Ascom SSPS) Foto: Jurgen Mayrhofer/Ascom SSPS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um cargueiro KC-390, da Força Aérea Brasileira (FAB), transportou até a Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na quarta-feira (15), a segunda remessa de cobertores comprados com recursos doados via Pix do SOS Rio Grande do Sul e pela Fundação Marcopolo, integrante do Comitê Gestor do Pix.

As 15 mil mantas serão distribuídas pela Defesa Civil estadual em abrigos em Canoas, um dos municípios mais afetados pelas enchentes. Na terça-feira (14), chegaram em Santa Maria as primeiras 7 mil unidades. Os cobertores vieram de fornecedor em Três Lagoas (MS) e custaram, no total, R$ 300 mil.

Após o pouso do jato, militares da FAB ajudaram a descarregar a aeronave acompanhados por integrantes da Casa Militar do governo do Estado. Os cobertores vão ajudar a amenizar o frio de muitas pessoas em Canoas. Após as chuvas diminuírem o volume nos últimos dias, em comparação com as enchentes da primeira semana de maio, o Rio Grande do Sul enfrenta, agora, uma massa de ar frio que provocou a queda das temperaturas.

“Em função do frio, cobertores são muito bem-vindos. Precisamos garantir que os abrigos sejam atendidos também nesse quesito. Faremos a ajuda chegar às pessoas que precisam”, disse o governador Eduardo Leite em entrevista coletiva na segunda-feira (13).

O foco da campanha de doação via Pix permanece a entrega dos valores diretamente às vítimas das enchentes, para que usem da maneira que mais necessitem. Eventuais novas aquisições diretas de materiais poderão ser analisadas pelo Comitê Gestor e serão disponibilizadas na prestação de contas.

A campanha de doação é um fundo de apoio privado, de iniciativa do governo do Rio Grande do Sul, para oferecer um canal seguro e transparente de doações diante do surgimento de golpes de pessoas ou instituições se apresentando como arrecadadoras de dinheiro para a reconstrução das cidades.

Com um Pix oficial, divulgado pelo governo do Estado, os doadores têm a certeza de depositar em uma conta com a real finalidade de ajudar as pessoas. Para isso, foi aberta uma conta corrente, no Banrisul, em nome da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, integrante do Comitê Gestor.

Dados para doação

Chave-pix: CNPJ 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul

Atenção: quando realizar a operação, confirme que o nome da conta que aparece é “SOS Rio Grande do Sul” e que o banco é o Banrisul.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/segunda-remessa-de-cobertores-comprados-com-doacoes-do-pix-e-pela-fundacao-marcopolo-chega-ao-rs/

Segunda remessa de cobertores comprados com doações do Pix e pela Fundação Marcopolo chega ao RS

2024-05-16