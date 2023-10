Acontece Fundatec completa 50 anos de contribuição para a sociedade

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fundação completa cinco décadas em novembro com o slogan "Nosso Futuro tem História" Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os últimos 50 anos foram repletos de revoluções, por meio da tecnologia, economia, política e cultura, impactando a sociedade. Desde os anos 70, diversas novas soluções tecnológicas foram estabelecidas e conquistaram notoriedade por facilitar mudanças positivas na população. Alguns momentos, apresentaram desafios para o todo, mas são eles que possibilitam transformações significativas.

Esse é o caso da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec, que desde 1973 constrói uma história baseada na credibilidade. Fundada para sanar as deficiências de mercado que rondavam a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e promover a integração com a comunidade, a Fundatec foi uma das pioneiras no modelo de negócio de fundação.

Baseada nos valores QCV – Qualidade em seus processos e serviços, Compromisso com o prometido e Velocidade nas ações e respostas, a Fundatec desenvolve sua trajetória e celebra seu passado com o slogan “Nosso futuro tem história”. “Isso quer dizer que, na realidade, estamos construindo um futuro baseado em uma jornada de experiências positivas e negativas, que foram solidificando um conceito empresarial”, comenta o presidente da Fundação, Carlos Henrique Castro.

Para Castro, o passado da instituição foi construído com ética, postura e retidão de negócios, o que faz com que a Fundatec exista até hoje e seja uma das líderes na área de concursos, por exemplo. “O que traz o nosso futuro projetado, baseado no passado, é exatamente isso. Não é baseado no passado porque tem história, mas tem história para nos ajudar a construir um futuro. O futuro da Fundatec vai ser construído com o que for feito daqui para a frente”, aponta. Com uma política inclusiva, Castro relata que, desde o início, são os colaboradores que fazem a Fundatec chegar mais longe.

Durante suas cinco décadas de existência, a Fundatec viveu um passado glorioso e outro mais difícil, o que a fez seguir fortalecida, com histórias exitosas, mesmo com os obstáculos, afinal, de acordo com o presidente: “não existe empresa de sucesso que não tenha passado por dificuldades”.

A grande virada de chave para a instituição foi o Projeto Fundatec da Qualidade Total, que entre 1991 e o início dos anos 2000 foi capacitador de empresas no Rio Grande do Sul, atendendo grandes entidades gaúchas. O programa impulsionou a Fundatec a um novo patamar, já que, até então, a instituição era muito conhecida apenas pela área de concursos.

Apesar das adversidades enfrentadas e dos projetos que evidenciaram a fundação, o presidente da Fundatec prefere olhar para o futuro e nele vê uma fundação com concursos totalmente eletrônicos, uma sede mais ampla e uma faculdade com cursos de graduação, com 30 mil alunos entre estudantes de nível técnico e superior. Para isso, Castro aponta que o principal projeto da instituição atualmente é ser uma fundação de relevância nacional, algo que já está sendo construído. “A nossa visão é a de que a Fundatec possa ser referência nacional em todos os seus produtos e serviços. Com o setor de estágios, já conseguimos fazer com que diversos estagiários sejam contratados em todo o Brasil; Concursos já há relevância nacional, pois já aplicamos provas em praticamente todas as capitais; Com consultoria, temos as áreas de mobilidade urbana e desenvolvimento regional que nos impulsionam”, finaliza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/fundatec-50-anos-contribuicao-para-sociedade/

Fundatec completa 50 anos de contribuição para a sociedade

2023-10-30