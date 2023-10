Acontece Fórum sobre desenvolvimento da economia gaúcha contará com representantes do governo estadual e de bancos públicos

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

A abertura do evento será realizada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Foto: Beto Rodrigues/O Sul Foto: Beto Rodrigues/O Sul

A Rede Pampa, em parceria com o governo do Estado, Banrisul, Badesul, BRDE e Aegea, promove o “Fórum Desafios para o Desenvolvimento e Financiamento da Economia Gaúcha“. O evento acontece no dia 9 de novembro, às 14h30, no auditório do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

O objetivo do encontro é promover análises e discussões aprofundadas sobre o desenvolvimento econômico do estado. Serão abordadas questões cruciais, como estratégias de financiamento para o desenvolvimento, oportunidades de investimento e a utilização de tecnologias inovadoras com intuito de estimular o crescimento econômico diversificado.

A apresentação será feita pela comunicadora da TV Pampa Bruna Magalhães, e a mediação do debate será realizada pelo comunicador e vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. Além disso, o fórum contará com o governador do Estado, Eduardo Leite, e o vice-governador Gabriel Souza. Estarão presentes ainda diversos nomes de relevância dos setores público e privado, sendo uma oportunidade imperdível para os interessados na economia gaúcha.

Para garantir o maior acesso ao público, é possível acompanhar o evento no canal da TV Pampa no YouTube. Também será transmitido ao vivo pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM). A TV Pampa também oferece uma cobertura completa do fórum, com dois programas especiais nos dias 14 e 15 de novembro. Um caderno especial no Jornal O Sul será publicado no dia 20 de novembro, com uma análise dos temas.

