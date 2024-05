Notícias Pacientes de Estrela e Candelária são transferidos de ambulância e helicóptero

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ministério da Defesa irá instalar um hospital de campanha em Lajeado para atender as vítimas da enchente. (Foto: Divulgação/SES)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Isolados pela enchente dos últimos dias, 12 pacientes que estavam internados na UTI do Hospital Estrela, no Vale do Taquari, foram transferidos para unidades de Porto Alegre e de Lajeado. A transferência foi coordenada pelo Departamento de Regulação Estadual da Secretaria da Saúde.

Dos pacientes transferidos, cinco estavam internados na UTI adulto e foram transportados em ambulâncias contratadas pela Secretaria da Saúde para o Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, da Rede de Saúde Divina Providência, a mesma gestora do Hospital Estrela. Para o Hospital Bruno Born, em Lajeado, foram levados outros dois pacientes da UTI adulto, dois da UTI pediátrica e três da UTI neonatal.

Nesta quinta-feira (2), outros dez pacientes de hemodiálise do Hospital de Candelária foram levados de helicóptero para prosseguir o tratamento em Santa Cruz do Sul. Ambos os municípios ficam no Vale do Rio Pardo.

A transferência, realizada pela empresa Uniair, especializada em transporte aeromédico, também foi coordenada pelo Departamento de Regulação Estadual, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde. Devido ao isolamento de Candelária, sem acesso a Santa Cruz, município de referência em hemodiálise na região, foi necessário o transporte aéreo. Em Santa Cruz do Sul, eles foram alojados na Associação de Assistência a Pacientes Oncológicos e Transplantados (Aapot).

Hospital de campanha

O ministério da Defesa vai montar, em Lajeado, um hospital de campanha com o objetivo de atender as vítimas das cheias no Estado. A estrutura contará com local para triagem e recepção, dois consultórios, uma emergência, quatro enfermarias, com 40 leitos, e alojamentos para aqueles que necessitarem de apoio de hospital.

“Será um hospital de campanha com local para triagem e recepção, dois consultórios e uma emergência”, anunciou o comandante militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento.

Entre as ações necessárias para mitigar os efeitos das chuvas, o governador também citou as remoções aéreas de pacientes. Segundo a Força Aérea Brasileira, até a manhã dessa quinta-feira, 110 pessoas foram resgatadas, incluindo uma criança de dois anos que estava em estado crítico, hospitalizada em Faxinal do Soturno. Ela foi transportada para Santa Maria. Também foram evacuados oito pacientes de hemodiálise e duas gestantes em estado crítico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/pacientes-de-estrela-e-candelaria-sao-transferidos-de-ambulancia-e-helicoptero/

Pacientes de Estrela e Candelária são transferidos de ambulância e helicóptero

2024-05-02