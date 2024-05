Rio Grande do Sul Impactos da chuva comprometem a ligação rodoviária entre Porto Alegre e Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 2 de maio de 2024

Viagens de ônibus têm sido canceladas para diversas regiões do Estado. (Foto: Arquivo/Daer)

Em meio ao cenário caótico gerado pelos altos índices de chuva ao longo da semana, várias são as rodovias afetadas. O impacto sobre a mobilidade – e a economia – abrange as mais diversas regiões, interrompendo a ligação entre cidades como Porto Alegre e Caxias do Sul, que permaneciam sem ligação rodoviária entre si ao longo dessa quinta-feira (2).

Na lista de bloqueios parciais ou mesmo totais nas vias de acesso entre a Capital e o principal município da Serra Gaúcha estão trechos de estradas estaduais e federais como a BR-116 e as RS-020, 122, 452, 122 e 446.

Empresas de transporte já cancelaram rotas de passageiros em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A situação lembra os transtornos causados pelos temporais do ano passado, quando diversos itinerários de ônibus foram suspensos ou desviados.

Os problemas devem prosseguir até a semana que vem, já que a previsão é de continuidade das chuvas em excesso até o meio-dia de segunda-feira (6). De qualquer forma, vale reiterar o apelo das autoridades para que sejam evitados deslocamentos desnecessários, dentro ou fora dos municípios.

“Quero pedir mais uma vez que as pessoas tenham a percepção de urgência em relação ao que está ocorrendo no Estado”, enfatizou o governador Eduardo Leite em manifestação na noite dessa quinta. “É muito importante que a população leve a sério as recomendações e busque se proteger, atendendo a esse chamado da emergência sem precedentes que estamos vivendo.”

(Marcello Campos)

