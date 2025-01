Brasil 38% das pessoas afastadas pelo INSS são por problemas de saúde mental

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











No ambiente corporativo, a responsabilidade das empresas vai além da gestão da produtividade. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os transtornos mentais são responsáveis por 38% de todas as licenças concedidas pelo INSS no país, segundo uma pesquisa do Panorama da Saúde Mental das Organizações Brasileiras de 2023. Estresse contínuo, pressão por resultados e a falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional estão entre as causas mais comuns desses afastamentos, criando um cenário preocupante para trabalhadores e empresas.

No ambiente corporativo, a responsabilidade das empresas vai além da gestão da produtividade. A promoção de um ambiente de trabalho saudável e o suporte à saúde mental são essenciais para garantir o bem-estar dos funcionários e, consequentemente, o sucesso organizacional. Cada vez mais as organizações buscam alternativas para abordar o tema com seus colaboradores.

A farmacêutica Prati-Donaduzzi, com 5.200 colaboradores, tem ampliado suas práticas e políticas para não apenas promover um ambiente de trabalho acolhedor, mas também oferecer ferramentas que melhorem a qualidade de vida dos profissionais. Há três anos, foi criado o projeto Talk Time, que aborda questões relacionadas à orientação, suporte, apoio e escuta ativa dos colaboradores.

“Nós trabalhamos isso com os gestores, para que possam estar atentos ao seu time e reconhecer sinais de estresse, depressão, ansiedade e burnout. Também reforçamos a existência de uma rede de apoio disponível para ajudar nesses casos”, explica a supervisora de responsabilidade social da Prati-Donaduzzi, Maria Rita Pozzebon.

“Indicamos locais onde os colaboradores podem buscar ajuda, explicamos os mecanismos disponíveis e oferecemos subsídios para que percebam a importância de ter um hobby ou canais para aliviar o estresse e a ansiedade, tão presentes no dia a dia”, complementa.

Orientação, suporte e apoio

A indústria também promove palestras, conversas e workshops com seus colaboradores para desmistificar e esclarecer dúvidas sobre saúde mental. Além disso, realiza mentorias com equipes de gestão, com o objetivo de criar grupos operativos que ofereçam maior suporte relacionado à saúde mental.

“Também contamos com atendimento individualizado, no qual escutamos os colaboradores diretamente no setor de responsabilidade social. Se eles ou seus familiares enfrentarem questões que envolvem saúde mental, oferecemos suporte e orientação para buscar ajuda em organizações de apoio, inclusive no plano de saúde disponibilizado pela farmacêutica”, enfatiza Maria Rita.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/38-das-pessoas-afastadas-pelo-inss-sao-por-problemas-de-saude-mental/

38% das pessoas afastadas pelo INSS são por problemas de saúde mental

2025-01-11