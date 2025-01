Brasil “Posse de Maduro é ilegítima e farsante”, diz líder do governo Lula

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O terceiro mandato de Maduro começa em meio a tensões em níveis internacionais, visto que vários países como EUA, Colômbia e o Brasil não reconhecem a vitória do venezuelano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador e líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP) disse que a posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela é “Ilegítima e farsante”. O líder venezuelano foi empossado na sexta-feira (10).

“O governo venezuelano é uma Ditadura e a posse do senhor Nicolás Maduro, ocorrida no dia de hoje [sexta-feira, 10], é ilegítima e farsante. Um regime que desrespeita Direitos Humanos, desrespeita alternância de poder e não respeita a soberania da vontade popular, é um regime autoritário. Portanto, é dever de todo democrata, esteja onde estiver, condenar qualquer Ditadura, seja de direita, seja de esquerda”, afirmou o senador Randolfe, nas redes sociais.

O terceiro mandato de Maduro começa em meio a tensões em níveis internacionais, visto que vários países como Estados Unidos, Colômbia e o Brasil não reconhecem a vitória do venezuelano por não ter havido transparência no processo eleitoral.

Segundo o governo da Venezuela, representantes de mais de 120 países estavam no evento. Ainda assim, os únicos chefes de Estado que compareceram à cerimônia foram Miguel Díaz-Canel, de Cuba, e Daniel Ortega, da Nicarágua.A embaixadora Glivânia Maria de Oliveira representou o governo brasileiro na posse.

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, disse que o envio da embaixadora foi “um ato de formalidade”, uma vez que o governo brasileiro já se posicionou sobre o resultado eleitoral na Venezuela, o que, de acordo com ele, “já azedou a relação”.

“Todo mundo sabe que a relação nossa com eles [Venezuela], nesse momento, não é boa. Agora, por enquanto, não tem uma proposta de rompimento, então está indo a embaixadora do Brasil lá para assistir a posse e evidentemente é um ato de formalidade”, afirmou Wagner.

Após as eleições venezuelanas, que ocorreram em julho do ano passado, o Brasil, Colômbia e México tentaram intermediar um diálogo entre Maduro e oposição após as eleições presidenciais. A conversa, porém, não avançou.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, que deu vitória a Nicolás Maduro com mais de 50% dos votos, não divulgou as atas eleitorais e, por isso, o governo brasileiro não reconheceu a vitória.

Fechamento da fronteira

O governo da Venezuela fechou a fronteira do país com o Brasil. A passagem de veículos está bloqueada pelo lado venezuelano na divisa com a cidade de Pacaraima (RR).

A Polícia Militar de Roraima informou que, apesar do fechamento, a movimentação de pedestres segue dentro da normalidade.

Veja nota oficial da PM de Roraima:

A Polícia Militar de Roraima informa que as movimentações ao longo da fronteira do Brasil com o país vizinho seguem dentro da normalidade, com uma leve redução no fluxo migratório de entrada no Brasil, mas sem alterações significativas.

A PMRR permanece monitorando a divisa do lado brasileiro em razão da posse presidencial nesta sexta-feira (10). É importante ressaltar que, historicamente, a Venezuela, em situações similares, impõe restrições à passagem em seu território pela fronteira em Pacaraima (RR). As informações são do portal CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/posse-de-maduro-e-ilegitima-e-farsante-diz-lider-do-governo-lula/

“Posse de Maduro é ilegítima e farsante”, diz líder do governo Lula

2025-01-11