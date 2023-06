Esporte 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre terá a participação de atletas de 16 países

A 38ª Maratona Internacional de Porto Alegre, um dos mais tradicionais eventos do calendário de corridas de rua do Brasil, contará com a participação de 16 mil atletas de 16 países. A largada, neste domingo (4), será em frente ao BarraShoppingSul.

Neste ano, a maratona tem como novidade, no percurso de 42.195 metros, a inclusão da região do Centro Histórico. O evento também terá a maior premiação da sua história: R$ 180 mil em dinheiro, sendo R$ 30 mil aos campeões masculino e feminino.

“A Maratona de Porto Alegre tem um significado especial entre todas as competições de rua que fazem parte do calendário oficial por ser a mais rápida do Brasil e seus índices classificatórios servirem para ranquear as grandes maratonas mundiais, como a de Boston, Nova York, Londres e Tóquio. Porto Alegre é referência no Brasil nesse tipo de competição”, disse a secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude, Débora Garcia.

“A edição deste ano da Maratona Internacional de Porto Alegre caminha para ser uma das maiores da história, iniciada em 1983. A maior premiação oferecida até vai neste sentido. No entanto, a participação de atletas deve ser a maior dos últimos anos e irá comprovar o quanto o evento é reconhecido entre os maiores do Brasil e amada pelos corredores”, afirmou Paulo Silva, diretor da prova e do Clube de Corredores de Porto Alegre, organizador do evento.

Serviço:

Maratona

Data: domingo (4)

Largada: 7h (masculino e feminino)

Local: BarraShopping Sul

Percurso: 42.195 metros

Tempo limite de prova: 6h

