Mundo Cabos submarinos podem ser os novos alvos da Rússia

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A empresa irlandesa EllaLink é a responsável pelo cabo submarino do mesmo nome que cruza o Oceano Atlântico e liga o Brasil e a Europa. Foto: ElaLink/Divulgação A empresa irlandesa EllaLink é a responsável pelo cabo submarino do mesmo nome que cruza o Oceano Atlântico e liga o Brasil e a Europa. (Foto: ElaLink/Divulgação) Foto: ElaLink/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A guerra declarada da Rússia contra a Ucrânia – e o conflito velado com o Ocidente – pode ganhar novos contornos com ações em um novo flanco: o da infraestruturas mundial de comunicação. Os serviços de inteligência da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) têm detectado potenciais ataques russos contra cabos submarinos de internet.

Segundo David Cattler, secretário-geral assistente da Otan para inteligência e segurança, existe um risco “persistente e significativo” de ataques da Rússia contra esse tipo de infraestrutura.

De acordo com o site TeleGeography.com, no início deste ano o mundo contava com 552 cabos submarinos em atividade, sempre em constante crescimento, superando 1,2 milhão de quilômetros no total. Um dos menores do mundo é o CeltixConnect, de apenas 131 quilômetros, ligando o Reino Unido à Irlanda. Os maiores têm mais de 20 mil quilômetros de extensão.

O secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, também advertiu para os riscos de a Rússia atacar esses cabos. “Não há dúvidas de que a Rússia tem a intenção e a capacidade de atingir as linhas subaquáticas”, afirmou em entrevista ao site PA Media. “O que sabemos é que os russos têm um programa naval específico projetado para examinar e potencialmente sabotar ou atacar a infraestrutura nacional crítica pertencente a seus adversários.”

Ele cita o ataque contra o gasoduto Nord Stream, como um exemplo do que é possível fazer a uma infraestrutura sob os mares.

Atualmente, mais de 95% do tráfego internacional da Internet é transmitido por esses cabos. Por seu domínio na transmissão de informações da internet, é visto como um “pivô econômico”. Ainda segundo a Otan, são responsáveis por transportar US$ 10 trilhões de dólares em transações financeiras diariamente.

A grande preocupação do Ocidente é está no fato de eles terem detectado “ações de monitoramento” desse sistema por parte da Rússia. Acredita-se que o objetivo é encontrar pontos fracos e críticos que possam ser mais facilmente atacados ou que gerem maior dano aos países da América do Norte e da Europa Ocidental.

Ao contrário dos cabos utilizados no passado para o telégrafo, os cabos submarinos modernos são projetados para suportar larguras de banda muito maiores e velocidades de transmissão mais rápidas. Eles também estão mais preparados para incidentes como queda de âncoras ou mesmo ataques de tubarão que, ao contrário do que parecem, são frequentes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/cabos-submarinos-podem-ser-os-novos-alvos-da-russia/

Cabos submarinos podem ser os novos alvos da Rússia

2023-06-03