Mundo Acidente de trem na Índia deixa ao menos 200 mortos

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

O acidente foi confirmado em um comunicado em vídeo do secretário-chefe do estado, Pradeep Jena Foto: Reprodução/Redes Sociais

Dois trens de passageiros e um trem de carga colidiram em um acidente na cidade de Balasore, no estado de Odisha, na Índia. O acidente foi confirmado em um comunicado em vídeo do secretário-chefe do estado, Pradeep Jena.

Até o início da noite desta sexta, foram confirmadas por agências de notícias ao menos 207 mortes e 850 pessoas hospitalizadas.

O primeiro-ministro indiano Narendra Modi escreveu em uma rede social suas condolências. “Angustiado pelo acidente de trem em Odisha. Nesta hora de dor, meus pensamentos estão com as famílias enlutadas. Que os feridos se recuperem logo. As operações de resgate estão em andamento no local do acidente e toda a assistência possível está sendo dada aos afetados”, escreveu.

O Ministro das Ferrovias, Comunicações, Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia anunciou que cerca de US$ 12.136 (ou R$ 60 mil) serão fornecidos como compensação às famílias das vítimas em caso de morte, e US$ 2.427 (R$ 12 mil) fornecidos para indivíduos com ferimentos graves e US$ 606 (R$ 3.000) serão entregues a pessoas com menores ferimentos do acidente.

2023-06-02