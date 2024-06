Rio Grande do Sul Gramado confirma a realização de mais um Natal Luz a partir do dia 24 de outubro

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O 39º Natal Luz de Gramado é uma promoção da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Gramadotur, com o aval do Conselho de Administração da Autarquia, está preparando novidades na realização da 39º edição do Natal Luz de Gramado que acontece de 24 de outubro de 2024 até 19 de janeiro de 2025.

Uma destas novidades é a volta do Grande Desfile de Natal para o centro de Gramado. Ele vai acontecer no trajeto da Av. das Hortênsias entre a rótula com a Rua Garibaldi e a rótula da Av. Borges de Medeiros, tudo no espaço com cobertura dos arcos luminosos. O último Desfile de Natal no centro aconteceu no ano de 2013. A partir de 2014 até 2023 este grande evento de Natal em Gramado foi realizado no Expogramado.

A Gramadotur já definiu o tema desta 39ª edição do Natal Luz de Gramado: “acolhimento” é a palavra. O planejamento da Autarquia é ampliar o bem receber de Gramado e trazer para todas atrações do Natal Luz este diferencial. “Vamos ter todo um acolhimento, principalmente para os expectadores com transtorno do espectro autista (TEA) em nossas atrações”, destacou a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Pereira Volk.

Sobre o Natal Luz de Gramado

O Natal Luz, uma promoção da Prefeitura Municipal de Gramado e realização da Gramadotur, é uma das maiores festas natalinas do Brasil! Durante o evento, Gramado fica ainda mais alegre, toda iluminada para o Natal e com uma atmosfera contagiante. Além da iluminação e da decoração natalina que ganham as ruas da cidade, ocorrem vários shows, musicais e espetáculos que trazem à tona a magia dessa época do ano. As atrações do Natal Luz são conhecidas em todo o país e a cada ano se renovam e recebem algum diferencial. Adultos, crianças e muitas famílias se reúnem para assistir ao Natal Luz de Gramado, período de maior movimento na cidade!

Vale lembrar também que a cidade de Canela, embora não tenha eventos tão grandiosos quanto os de Gramado, é outro destino que fica lindo durante o Natal. Além de enfeitada com uma iluminação especial, a cidade possui shows todas as noites na Catedral de Pedra. O espetáculo é cheio de projeções lindas e é completamente gratuito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/39o-natal-luz-grande-desfile-de-natal-volta-acontecer-no-centro-de-gramado/

Gramado confirma a realização de mais um Natal Luz a partir do dia 24 de outubro

2024-06-13