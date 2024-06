Rio Grande do Sul Previsão de chuva intensa: moradores de quatro bairros de Canoas são orientados a sair de casa neste domingo

Por Redação O Sul | 13 de junho de 2024

Alerta da prefeitura vale para Niterói, Fátima, Rio Branco e Mathias Velho). (Foto: Divulgação/Prefeitura de Canoas)

Durante coletiva de imprensa nessa quinta-feira (13), o prefeito de Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre), Jairo Jorge, recomendou que moradores de quatro bairros deixem preventivamente as suas casas no domingo (16) e evitem circular pelas ruas. O motivo é a previsão de chuva intensa, com risco de novos alagamentos. O alerta vale para Niterói, Fátima, Rio Branco e Mathias Velho.

Ele frisou, no entanto, que o problema não terá as mesmas proporções de maio passado, mês da pior catástrofe ambiental já ocorrida no Rio Grande do Sul e da qual grande parte da cidade não escapou de seus efeitos:

“A projeção é de 50 a 70 milímetros no domingo, então é muita chuva, mas o que deveremos ter agora são alagamentos, não enchente. Essa quantidade de chuva representa, em um único dia, cerca de dois terços da média histórica de junho (130,4 milímetros). Não há previsão de elevação dos rios, com prejuízos para cidade”.

Jairo Jorge reiterou: “Não fiquem em suas residências. Retirem ou ao menos levantem seus móveis, para não perderem de novo o que foi comprado. Para as demais pessoas que não estão em áreas de alagamento, nosso pedido é de que não transitem pelas demais, se puderem. Domingo será um dia para evitar ao máximo a circulação”.

Combate

O chefe do Executivo municipal também garantiu que oito casas de bombas estão sendo monitoradas. Segundo ele, o escoamento de eventuais inundações será reforçado por 50 motobombas que já foram usadas recentemente pela prefeitura.

Jairo disse, ainda, que nos próximos dias vai reforçar a limpeza de ruas e bocas de lobo para a água escoar sem obstáculo. “O sistema de combate a enchentes será automatizado, com os sensores agindo de forma automática quando a água chega a determinado ponto”, prosseguiu.

O prefeito comentou sobre o planejamento para as obras de contenção de cheias: “Teremos ampliação do dique da Mathias Velho e o mesmo vai acontecer nos bairros Rio Branco e Fátima, todos com cota de 7 metros para inundação. Vamos também ampliar o dique de Niterói, inclusive já conversei com o governador Eduardo Leite sobre isso. T temos pronto o projeto de Mato Grande”.

Por fim, foi mencionada a instalação de oito pontos de apoio para a população. Outra medida será a disponibilização do número (51) 3236-2000 no aplicativo de mensagens whatsapp, para pedidos de abrigo, resgate e informações.

(Marcello Campos)

2024-06-13