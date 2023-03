Dicas de O Sul 3º Festival Meu Mundo Azul reúne grandes nomes da música no dia 2 de abril

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Shows iniciam às 19h no Bar Opinião Foto: Divulgação Festival Meu Mundo Azul Shows iniciam às 19h no Bar Opinião (Foto: Divulgação Festival Meu Mundo Azul) Foto: Divulgação Festival Meu Mundo Azul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A música em prol da solidariedade. Grandes nomes da cena musical do Rio Grande do Sul vão se reunir no dia (Dia Mundial de Conscientização do Autismo), a partir das 19h, no Bar Opinião, para arrecadar recursos para a construção, na capital gaúcha, da sede do Projeto Angelina Luz, que acolhe autistas e suas famílias.

O 3º Festival Meu Mundo Azul á shows de Serginho Moah, Marginal Zero, 50 Tons de Pretas, Bibiana Petek, Otto Gomes, Visionários – Tributo CBJR, além de participações especiais de Rafael Malenotti e Marcos Petry. Os ingressos antecipados custam R$ 30,00 pelo Sympla ou convite impresso direto com o Projeto social Angelina Luz. No local e no dia do show, o valor será de R$ 40,00.

O Projeto Angelina Luz é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos, localizada em Porto Alegre e que tem como missão promover o bem-estar das pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) por meio do apoio à produção de conhecimento, da defesa dos direitos da pessoa com autismo e da disseminação da informação a pais, familiares, colaboradores e sociedade em geral.

O projeto conta em seu histórico com diversas ações realizadas em espaços públicos como a Pedalada Azul (orla do Gasômetro e a Caminhada conscientização, realizada nos Parques da Capital. Também conta com uma parceria com o Park Tupã, realizando visita ao parque para possibilitar momentos de diversão para os Autistas e suas famílias.

Conta com a participação no Seminário de Deficiência e com participação na tribuna popular da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, esteve à frente da Luta no Movimento Nacional contra o Rol taxativo representando nosso estado além de diversas palestras sobre inclusão realizadas em escolas de educação infantil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/3o-festival-meu-mundo-azul-reune-grandes-nomes-da-musica-no-dia-2-de-abril/

3º Festival Meu Mundo Azul reúne grandes nomes da música no dia 2 de abril