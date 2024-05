Dicas de O Sul Vendas de ensaio fotográfico da enchente histórica em Porto Alegre serão doadas para os flagelados

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

Imagem do ensaio "As águas que invadem Porto Alegre" Foto: Nathan Carvalho/Divulgação Imagem do ensaio "As águas que invadem Porto Alegre". (Foto: Nathan Carvalho/Divulgação) Foto: Nathan Carvalho/Divulgação

Em meio à onda de solidariedade despertada pela catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul, o fotógrafo Nathan Carvalho criou registros documentais das chuvas por meio de um ensaio fotográfico do Centro Histórico de Porto Alegre e decidiu doar o dinheiro das vendas do trabalho às pessoas atingidas pelas inundações.

Quem quiser contribuir pode escolher uma entre as 20 imagens do ensaio “As águas que invadem Porto Alegre” para receber impressa no formato 30×40 centímetros.

De acordo com Carvalho, 100% do valor arrecadado será revertido para a campanha oficial do governo do Estado de ajuda aos flagelados. Quem quiser conhecer o acervo disponível e colaborar, pode telefonar para (51) 98148-0318.

