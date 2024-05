Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite se manifesta sobre morte de médico voluntário no RS

Por Marcelo Warth | 14 de maio de 2024

Leandro Medice teve um mal súbito em São Leopoldo Foto: Reprodução/Redes Sociais Leandro Medice teve um mal súbito em São Leopoldo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais) Foto: Reprodução/Redes Sociais

O governador Eduardo Leite lamentou a morte do médico voluntário Leandro Medice, de 41 anos, em um abrigo em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O óbito ocorreu na madrugada de segunda-feira (13), após o capixaba sofrer um mal súbito.

“A morte de um voluntário que veio ao Rio Grande do Sul para ajudar no atendimento às vítimas da tragédia nos deixa profundamente entristecidos. O médico Leandro Medice, de 41 anos, era natural do Espírito Santo e, infelizmente, morreu nesta segunda-feira, vítima de um mal súbito. Meus sentimentos aos familiares e amigos do Leandro. Meu abraço a todos os voluntários, de todos lugares do Brasil, que deixaram suas casas para vir ao Rio Grande do Sul ajudar a nossa população”, afirmou Leite nas redes sociais.

Em uma publicação no Instagram no domingo (12), antes de chegar no abrigo, o médico disse: “O Sul está precisando da gente, então, a gente saiu um pouquinho da nossa rotina e do nosso conforto de consultório”. O profissional também destacou que essa era a sua primeira missão humanitária.

Depois, já no local de acolhimento, o médico publicou um vídeo no qual relatava a situação das pessoas atingidas pelas inundações. O companheiro de Leandro afirmou que o médico não tinha histórico de doenças e que era “muito saudável”.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul iniciou uma investigação sobre a morte do médico voluntário Leandro Medice, de 41 anos. Os agentes aguardam os resultados do laudo de necropsia para eliminar suspeita de homicídio.

A delegada Mariana Studart, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Leopoldo, responsável pela investigação, disse que não havia nenhum sinal de violência aparente no corpo do homem nem no local em que foi encontrado, conforme perícia de atendimento no local. “A princípio, não houve crime, mas aguardamos o laudo e todas as medidas policiais cabíveis foram e estão sendo tomadas”, afirma.

Leandro Medice Passos Costa nasceu no dia 18 de agosto de 1982. Além da medicina, também era formado em fisioterapia. Inclusive, atuava nessa área antes de começar a trajetória como médico.

Segundo João Paulo Martins, marido do médico, Leandro iniciou a faculdade de medicina logo após se formar em fisioterapia. “A paixão dele sempre foi a medicina”, diz. Em seguida, acrescenta, ele se especializou em cardiologia.

Leandro já atuou em UTIs e integrou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Atualmente, trabalhava focado em transplantes capilares, inclusive tendo participado de eventos sobre esse tema como palestrante.

2024-05-14