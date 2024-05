Porto Alegre Corredor humanitário é ampliado na entrada de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

O caminho foi estruturado para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade. (Foto: PMPA/Divulgação)

Chamado de corredor humanitário, o acesso alternativo ao Centro de Porto Alegre construído pela prefeitura está sendo ampliado em 300 metros. Cerca de 60 trabalhadores executam as obras. Desde que começou a operar, na última sexta-feira (10), o local registra tráfego médio de 100 veículos autorizados por hora.

O caminho foi estruturado para agilizar o abastecimento dos serviços essenciais da cidade, como oxigênio, água, alimentos e equipamentos de emergência. O trajeto liga a área central de Porto Alegre, pelo Túnel da Conceição, com a avenida Castelo Branco e a Freeway.

O trecho é exclusivo para caminhões com suprimentos para abrigos, hospitais, mercados e farmácias, veículos em serviço da prefeitura de Porto Alegre, governo do Estado, governo federal e Forças Armadas, ambulâncias e viaturas de segurança. Veículos que não estejam prestando serviço humanitário não podem acessar o corredor.

No sentido litoral-Porto Alegre, o acesso é monitorado pela Polícia Rodoviária Federal no quilômetro 94 da BR-290. No sentido inverso, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) está posicionada na avenida Paulo Gama com a Osvaldo Aranha, orientando os motoristas. Também há pontos de monitoramento para verificar a altura dos caminhões, já que existe limitação de 4,2 metros devido à passagem pelo Túnel da Conceição.

O corredor tem uma pista única, funcionando nos dois sentidos. Os agentes da EPTC orientam o trânsito no local para que os veículos possam trafegar, de forma alternada, nas duas direções (saída/entrada de Porto Alegre).

No sentido litoral-Capital, os motoristas vêm da Freeway, descem o viaduto, acessam o trecho de pedras do corredor e, depois, entram na Sarmento Leite, Osvaldo Aranha ou João Pessoa. No sentido Capital-litoral, os condutores seguem pela Osvaldo Aranha, acessando a Sarmento Leite na contramão, vão pelo Túnel da Conceição pela contramão e, depois, passam pelo trecho de pedras do Caminho Humanitário até chegar na Castelo Branco.

