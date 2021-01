No levantamento de agosto de 2020, os números foram:

– 49% acham que a sua situação econômica vai ficar como está;

– 30% acham que a sua situação econômica vai melhorar;

– 19% acham que a sua situação econômica vai piorar.

Já na pesquisa de dezembro de 2019, os percentuais foram:

– 53% acham que a sua situação econômica vai melhorar;

– 30% acham que a sua situação econômica vai ficar como está;

– 15% acham que a sua situação econômica vai piorar.

Auxílio emergencial e incertezas

Para o primeiro semestre deste ano, o cenário é de mais incertezas, por conta do tempo necessário para o início do programa de vacinação e da evolução dos casos e óbitos por covid-19 no País.

A pesquisa do Datafolha mostrou que o auxílio emergencial ainda era única fonte de renda para 36% das famílias que receberam pelo menos uma parcela do benefício no ano passado.

Segundo a pesquisa, 39% dos entrevistados pediram o auxílio emergencial e 81% desses pedidos foram atendidos. Dados do governo mostram que o benefício alcançou quase 70 milhões de brasileiros. Em 2021, o benefício foi suspenso e o governo ainda não propôs um programa para substituí-lo.