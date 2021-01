Porto Alegre Orçamento Participativo em tempos de pandemia motiva reunião em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Cássio Trogildo ouviu dos representantes de temáticas e regiões as propostas para viabilizar o ciclo 2021 do OP.

O secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo recebeu na tarde desta terça-feira (5) membros da coordenação do OP (Orçamento Participativo). Os conselheiros apresentaram suas propostas para a viabilização do ciclo, levando em consideração as restrições impostas pela pandemia do coronavírus.

Os pontos levantados foram a discussão para atualização do regimento interno, a volta das análises das viabilidades técnicas, estabelecendo condições para a execução de obras, e a atualização da plataforma digital. Conforme os conselheiros, o OP Digital e presencial têm que ser um só. A maior participação presencial em rodada de assembleias do OP atingiu pouco mais de 20 mil inscritos, Trogildo destacou que esse número não corresponde ao ideal. “Temos que que nos reinventar. Esse é, sem dúvida, um dos nosso maiores desafios, pois 20 mil votantes é pouco para definir os destinos de demandas para a cidade.”

O secretário disse, ainda, que o momento é de articulação entre governo e comunidade, para valorização da execução de serviços, fortalecendo a relação com o OP. “Vamos juntos fazer funcionar, construindo da melhor maneira, se possível presencialmente.”

Participaram da reunião seis dos oito membros da coordenação: Kelly Ramos, da região Restinga; Laura Elisa Machado, Eixo Baltazar; Jurema Barbosa, Cristal;, Marivanie Rogério, da Temática Desenvolvimento Econômico, Tributação, Turismo e Trabalho; e Roberto Jakubaszko e Jorge Veloso, da região Extremo Sul. Participaram também Luciano Marcantônio, que foi secretário-adjunto de Governança, e Alexandre Borck, representante do gabinete do prefeito.

