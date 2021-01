Esporte Filho de Rubinho, Dudu Barrichello vai competir na Europa em 2021

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2021

Após três temporadas nos EUA, Dudu parte para a F3 Regional. Foto: Divulgação/Ferrari Após três temporadas nos EUA, Dudu parte para a F3 Regional. (Foto: Divulgação/Ferrari) Foto: Divulgação/Ferrari

Na manhã desta terça-feira (5), em entrevista coletiva virtual, Eduardo Barrichello anunciou que vai dar início à carreira no automobilismo europeu nesta temporada. Aos 19 anos, Dudu, filho do Rubens Barrichello, disputará a F3 Regional (antiga F3 Europeia) na equipe italiana JD Motorsport. “Ainda não tive a oportunidade de andar na Europa. Serão 10 corridas em pistas totalmente novas para mim. Vai ser especial. O automobilismo é minha paixão e sei que este passo será fundamental para realizar o sonho de viver profissionalmente do esporte”, disse o jovem piloto.

O torneio é uma novidade proposta para 2021 pela Federação Internacional da modalidade (FIA) e será a junção da Fórmula Renault Eurocup com a Fórmula Regional europeia. No ano passado, seis equipes com até três carros estiveram na F3 Regional e oito na Eurocup. “Esse é o último degrau antes das categorias de base que fazem os eventos suporte da F1 (como a F3 e F2). O campeonato confere ao vencedor mais de 50% dos pontos necessários para a obtenção da superlicença da Fórmula 1″, completou. Em 2020, Gianluca Petecof representou o Brasil na F-Regional, sendo campeão. O também brasileiro Caio Collet foi vice na F-Renault Eurocup.

“Quando o Eduardo pediu o primeiro kart eu achei que aquilo poderia ser uma coisa atemporal, mas esse menino foi pedindo cada vez mais e mais. Vi que o sonho dele era mesmo ir correr na Europa. E graças a Deus e aos nossos apoiadores estamos conseguindo viabilizar esse objetivo”, disse Rubens Barrichello, que também esteve presente na coletiva.

Em 2020, Eduardo foi vice-campeão da USF2000, nos Estados Unidos, conquistando três vitórias e um total de nove pódios ao longo do ano, sendo superado somente pelo dinamarquês Christian Rasmussen.

