Rio Grande do Sul 48ª Expointer é lançada oficialmente

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2025

Evento detalhou aspectos da feira, que será realizada de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Esteio. (Foto: Vitor Rosa/Secom-RS)

Maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a 48ª Expointer foi lançada oficialmente nessa quinta (17), durante cerimônia em Porto Alegre com a presença de representantes do setor e autoridades como o governador gaúcho Eduardo Leite. O evento está marcado para o período de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana).

O Pavilhão da Agricultura Familiar terá o maior número de participantes da história. Serão 456 empreendimentos, superando os 413 do ano passado, o que evidencia o crescimento e a relevância da participação dos agricultores familiares na feira. Os inscritos representam 196 dos 497 municípios gaúchos, reforçando a presença da agricultura familiar em diferentes regiões do mapa gaúcho.

Titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum enalteceu o clima de entusiasmo que marcou o evento dessa quinta, realizada na sede do órgão, no bairro Menino Deus. Também projetou que a feira será um espaço estratégico para avançar nas discussões sobre a renegociação das dívidas dos produtores rurais.

Ele mencionou, ainda, o fato de a Expointer reunir o melhor da agropecuária nacional, com destaque para a genética animal, máquinas, equipamentos e a presença marcante do gado de corte, leiteiro e dos cavalos de raça.

Além disso, a infraestrutura de acesso ao evento foi aprimorada. A conclusão do viaduto na rodovia federal BR-116 e o funcionamento normal do Trensurb devem facilitar a chegada ao Parque de Exposições, com maior conforto aos visitantes.

O governador Eduardo Leite também se manifestou: “A Expointer também cumpre um papel essencial como espaço de escuta, diálogo e construção de soluções para nossos produtores rurais. Aqui se debatem políticas públicas, compartilham experiências e articulam avanços importantes como os que conseguimos este ano. O apoio do Estado, por exemplo, com R$ 150 milhões para permitir a prorrogação de créditos via Banrisul, e a mobilização junto ao Congresso Nacional para garantir a securitização das dívidas do setor”.

A feira é uma realização do governo do Estado, por meio da Seapi, com o apoio das entidades copromotoras: prefeitura de Esteio, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac), Organização das Cooperativas do Estado (Ocergs), Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) e Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

Ingressos

Os ingressos para acesso à Expointer custam R$ 20 para pedestres, com meia-entrada (R$ 10) para idosos (60 anos em diante), estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos não pagam. Já o estacionamento para veículos custa R$ 50 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros).

Em todos os dias do evento, a entrada de visitantes na feira é das 8h às 20h. Detalhes sobre essas e outras informações podem ser acessados no site oficial expointer.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

