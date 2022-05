Porto Alegre 49% dos pacientes que aguardam por internação na Capital são de fora de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2022

Casos de menor gravidade devem ser atendidos nos postos de saúde Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 18/05/2022. A Capital passou a contar a partir desta terça, 17, com mais 40 leitos para crianças pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São 30 vagas de enfermaria e uma emergência pediátrica com dez leitos de observação, que são oferecidos pelo Hospital Vila Nova, na Zona Sul. A Associação Hospital Vila Nova, que até então não oferecia atendimento infantil, criou uma estrutura totalmente nova, com espaços lúdicos para as crianças. Foto: Cristine Rochol/PMPA Foto: Cristine Rochol/PMPA

De acordo com dados da Central de Regulação da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), no início da tarde desta quinta-feira (26), 396 pacientes aguardavam nos pronto-atendimentos ou emergências dos hospitais para internação na Capital. Destes, 51% são moradores de Porto Alegre e 49% de outras cidades.

“Estamos em um esforço permanente para ampliar a capacidade de atendimento. No entanto, orientamos os pacientes a priorizarem os serviços de saúde de suas cidades de origem”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta. A maioria das solicitações para internação (304) é de adultos para leitos de enfermaria.

A Capital conta com quatro pronto-atendimentos. Todos operam acima da capacidade. Segundo o dashboard das emergências de Porto Alegre, a ocupação geral é de 165,56%. Já as emergências dos hospitais estão com ocupação geral de 141,78%.

O painel apresenta dados do Hospital de Clínicas, Nossa Senhora da Conceição, Instituto de Cardiologia, Santa Casa, Hospital da Restinga e Extremo-Sul e Hospital Vila Nova.

Para evitar a superlotação da rede hospitalar, a orientação é que, em casos de menor gravidade, os usuários busquem alguma das 132 unidades de saúde da Atenção Primária.

Mais leitos

Na última sexta-feira (20), a prefeitura anunciou, em parceria com o Hospital Independência, mais 20 leitos de enfermaria para adultos. As vagas ajudam a desafogar os serviços de saúde, possibilitando o atendimento de mais pessoas. “Com as novas vagas, a Capital já soma 131 leitos abertos, entre adultos e pediátricos, ao longo do mês de maio”, finaliza o secretário.

