Porto Alegre 4º colocado na eleição para a prefeitura de Porto Alegre, Felipe Camozzato declara apoio a Sebastião Melo no segundo turno

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Parlamentar ficou em quarto lugar na votação de domingo (6) passado, com 3,83% dos votos. (Foto: Arquivo/AL-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nessa terça-feira (8), o deputado estadual e ex-candidato à prefeitura Felipe Camozzato (Novo) declarou apoio ao prefeito Sebastião Melo (MDB) no segundo turno da eleição municipal em Porto Alegre, dia 27 de outubro, contra Maria do Rosário (PT). O parlamentar ficou em quarto lugar no pleito de domingo passado (6).

Fontes ligadas aos bastidores políticos da capital gaúcha consideram que a decisão já era esperada, até por uma questão de alinhamento ideológico com o atual mandatário. Ou por ausência afinidade com a petista, historicamente vinculada a pautas de esquerda – ela já sinalizou que buscará o apoio de Juliana Brizola (PDT), terceira colocada.

Camozzato e Melo repercutiram o anúncio com declarações a respeito da convergência de ideias em temas sensíveis como as privatizações. Ambos são defensores, por exemplo, da concessão do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) à iniciativa privada.

Desempenho

O parlamentar ficou em quarto lugar no primeiro turno do pleito, com 3,83% dos votos válidos (26.603 eleitores). Melo largou na frente, com 49,72% (345.420), desempenho que quase o reelegeu em primeiro turno. Já Maria do Rosário recebeu 26,28% da preferência do eleitorado (182.553). Em terceiro lugar ficou Juliana Brizola (PDT), com 136.783 votos (19,69%),

Os demais candidatos foram Luciano do MLB, do Up (1.476 votos, ou 0,21%), Fabiana Sanguiné, do PSTU (1.163 votos, ou 0,17%), Carlos Alan, do PRTB (483 votos, ou 0,07%), e Cesar Pontes, do PCO (204 votos, ou 0,03%). Já os votos em branco totalizaram 31.379 (4,18%), ao passo que os nulos foram 25.012 (3,33%). A eleição definiu, ainda, os 35 vereadores para a legislatura de 2025–2028 na capital gaúcha.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/4o-colocado-na-eleicao-para-a-prefeitura-de-porto-alegre-felipe-camozzato-declara-apoio-a-sebastiao-melo-no-segundo-turno/

4º colocado na eleição para a prefeitura de Porto Alegre, Felipe Camozzato declara apoio a Sebastião Melo no segundo turno

2024-10-08