Dicas de O Sul 5° Simpósio Estadual do Varejo terá palco nacional e local

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Evento ocorre no dia 29 de agosto Foto: Divulgação O maior evento anual promovido pelo Sindilojas Caxias traz nomes como Danni Suzuki, o fenômeno das redes sociais Theo, Max Daguano, Fabiano Zortéa e Marco Zanqueta (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A 5ª edição do Simpósio Estadual do Varejo, que ocorre no dia 29 de agosto, se consolida como o maior evento anual promovido pelo Sindilojas Caxias e expande os espaços para possibilitar aos participantes diversidade de experiências criadas para este novo momento do comércio.

Com o tema “O varejo surpreende: criando novas emoções”, o 5º Simpósio Estadual do Varejo é uma oportunidade para compartilhar ideias e envolver pessoas em novas sensações e experiências em um dia inteiro de programação, com mais de 10 horas de conteúdo.

Serão realizadas palestras em dois locais, simultaneamente: no palco principal, com nomes nacionais; na Arena Sebrae, com profissionais de referência no mercado local; e também com a realização de rodadas de negócios, feira de conexões, espaço gastronômico e food trucks.

O credenciamento inicia às 8 horas para possibilitar ao público circular na feira de conexões e acompanhar a programação de palestras pocket, promovidas na Arena Sebrae. No entanto, o palco principal, as atividades iniciam às 09h30min, com a Abertura Oficial. Informações no https://bit.ly/lote-promo-5-simposio.

