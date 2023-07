Polícia Traficante é preso com mais de 250 quilos de maconha em veículo roubado em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O motorista ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e imobilizado Foto: Divulgação/PRF O motorista ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e imobilizado. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na manhã deste sábado (22), um homem que transportava maconha em um veículo roubado na BR-386. A ação ocorreu em Sarandi, no Norte do Estado.

Os policiais realizavam ação de enfrentamento à criminalidade na rodovia quando deram ordem de parada para o motorista de um Gol. Ele não obedeceu e acelerou o veículo com a intenção de fugir.

A viatura perseguiu o carro em fuga até que ele entrou em uma propriedade às margens da rodovia onde ficou cercado. O motorista ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e imobilizado.

Dentro do Gol foram encontrados vários tabletes de maconha no porta-malas, totalizando 255 quilos da droga. Essa quantidade poderia render mais de meio milhão de reais aos criminosos, ao ser fracionada e vendida.

Em procedimento de identificação veicular, a equipe da PRF constatou que o carro estava com as placas clonadas e que o original, emplacado em Bento Gonçalves, havia sido roubado em Canoas no dia 11 deste mês. O homem, um porto-alegrense de 27 anos, não tinha passagens anteriores pela polícia.

Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e por receptação sendo encaminhado para a polícia judiciária.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/policia-rodoviaria-federal-prende-traficante-com-mais-de-250-quilos-de-maconha-em-veiculo-roubado-em-sarandi-no-rio-grande-do-sul/

Traficante é preso com mais de 250 quilos de maconha em veículo roubado em Sarandi, no Norte do Rio Grande do Sul

2023-07-22