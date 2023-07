Esporte Seleção Brasileira Feminina realiza último treino em Brisbane antes da estreia na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Equipe Canarinho embarcará para Adelaide neste domingo (23), às 10h (horário local) Foto: Thais Magalhães/CBF Equipe Canarinho embarcará para Adelaide neste domingo (23), às 10h (horário local) (Foto: Thais Magalhães/CBF) Foto: Thais Magalhães/CBF

A Seleção Brasileira Feminina finalizou, neste sábado (22), o último treino em Brisbane antes do confronto da estreia na Copa do Mundo contra o Panamá. As equipes se enfrentam no Estádio Hindmarsh, nesta segunda-feira (24), às 8h (horário de Brasília).

No treinamento deste sábado, a técnica Pia Sundhage fez os últimos ajustes para a grande estreia. Após o aquecimento, a treinadora trabalhou conceitos defensivos e ofensivos com o time e finalizou com um coletivo, já projetando a escalação oficial para o duelo contra o Panamá.

A Seleção embarcará para Adelaide (AUS), local do primeiro jogo da Canarinho, neste domingo (23). A viagem está marcada para às 10h (horário local). Ainda no mesmo dia, a equipe realizará o último treino oficial às 17h45 (horário local), no SA Football Centre.

Após o duelo contra as panamenhas, a Canarinho terá a França como adversária em 29 de julho, às 20h (horário local), no Estádio de Brisbane.

A participação na fase de grupos será concluída com o duelo contra a Jamaica em 2 de agosto, também às 20h (horário local), no Estádio Retangular de Melbourne.

