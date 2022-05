Porto Alegre 50 anos do Conselho Regional de Relações Públicas ganha homenagem da Câmara Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

Evento foi prestigiado por profissionais do setor e lideranças de entidades ligadas ao segmento. Foto: Elson Sempe Pedroso/CMPA Evento foi prestigiado por profissionais do setor e lideranças de entidades ligadas ao segmento. (Foto: Elson Sempe Pedroso/CMPA) Foto: Elson Sempe Pedroso/CMPA

Os 50 anos do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas da 4ª Região (Conrerp) foram lembrados nesta segunda-feira (16), na sessão ordinária da Câmara Municipal de Porto Alegre. A homenagem, realizada no Plenário Otávio Rocha, foi proposta pelo vereador Ramiro Rosário (PSDB) e foi prestigiada por profissionais do setor e lideranças de entidades ligadas ao segmento. “O profissional de relações públicas é ⁠um agente de relacionamento”, disse o vereador.

O presidente do Conrerp pela segunda gestão consecutiva, Luiz Fernando Muñoz Alves, agradeceu a homenagem sugerida por Ramiro e aprovada pelos demais e observou que a atuação do Conselho tem ido muito além da obrigação de fiscalizar o exercício legal da profissão. “Atuamos no sentido de conscientizar o mercado sobre a importância da profissão, mostrando as vantagens e qualidades de ter profissionais e departamentos de RP nas instituições, empresas e governos”, explicou.

O Conrerp 4ª Região é uma autarquia federal, que integra o Sistema Conferp (Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas), e que tem por finalidade regular a profissão de Relações Públicas, nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fundado em 19 de maio de 1972, o Conselho tem por dever a fiscalização do exercício da profissão, impedindo o seu exercício irregular, não só daqueles que a praticam sem o devido diploma, mas também daqueles que a exercem sem lisura e ética.

