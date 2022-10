Notícias 5G: Anatel antecipa limpeza de frequências para ativar sinal em regiões metropolitanas e entorno de cidades grandes

11 de outubro de 2022

Cronograma prevê apenas cidades com mais de 500 mil habitantes na próxima etapa. (Foto: Isac Nóbrega/PR)

O grupo da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que acompanha a implementação da internet móvel de quinta geração no Brasil decidiu antecipar uma das etapas previstas para ativação do 5G em regiões metropolitanas de capitais e no entorno das cidades com mais de 500 mil habitantes.

Na prática, a medida pode fazer com que o sinal do 5G puro chegue a cidades menores, porém próximas de grandes municípios, antes do cronograma previsto pela agência. Ao todo, quase 500 pequenos municípios podem ser beneficiados, segundo lista da agência.

O 5G puro, funcionando na frequência de 3,5 gigahertz, que oferece a maior velocidade e estabilidade e menor tempo de resposta, já chegou a todas as capitais do país.

Pelo cronograma oficial, a tecnologia começaria a chegar nas cidades com mais de 500 mil habitantes a partir de 1º de janeiro de 2023. Nas cidades menores, gradualmente até 2029.

Parabólica

Pela decisão, a Siga Antenado – entidade criada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo – pode dar início neste mês de outubro aos trabalhos de migração do sinal de recepção da TV parabólica nas regiões metropolitanas e no entorno das cidades com mais de 500 mil habitantes.

O sinal da parabólica terá de sair de uma frequência que será usada pelo 5G e ir para outra.

Essa é uma das etapas da chamada “limpeza de faixa”. Além da migração do sinal da parabólica, a Siga Antenado terá de instalar filtros nas antenas para evitar interferências em serviços profissionais de satélite.

Essas etapas estavam previstas para começar apenas nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Porém, o grupo da Anatel decidiu antecipar a migração do sinal da TV parabólica para ter ganho de escala e economia de custos

“A decisão foi motivada por ganhos logísticos que serão obtidos no processo de distribuição e instalação dos kits de recepção, bem como por melhor aproveitamento da comunicação da migração. Com isso, o GAISPI [grupo da Anatel que cuida da implementação do 5G] busca ganhos de eficiência no processo e o melhor uso dos recursos financeiros aportados na entidade”, diz a agência em nota.

As famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica têm direito à instalação de um kit gratuito que permitirá que elas continuem assistindo a TV aberta normalmente. A solicitação de instalação deve ser feita à Siga Antenado e é gratuita.

Já com relação à instalação dos filtros, nas cidades menores, para evitar interferência, ainda não houve decisão da agência.

Ativação do sinal

Em nota, a Anatel diz que a decisão não significa que a faixa de 3,5 GHz estará necessariamente disponível para ativação do 5G nos municípios menores a partir 1º de janeiro de 2023, mas abre caminho.

“Entretanto, realizar a migração nessas cidades permitirá que o grupo avalie, oportunamente, possível antecipação da liberação da faixa nessas cidades, desde que concluídas também as ações de mitigação de interferências nas estações receptoras do Serviço Fixo por Satélite [os filtros para evitar interferência nos serviços profissionais de satélite]”, informa a Anatel.

