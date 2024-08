Geral 5º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia e Descarbonização da Economia será nesta quinta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O evento acontece das 9h às 17h no auditório do Palácio do MP-RS, na Praça da Matriz, 110, Centro Histórico de Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) será sede nesta quinta-feira (15) do 5º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia e Descarbonização da Economia – Diálogo com a Bioeconomia. O evento acontece das 9h às 17h no auditório do Palácio do MP-RS, na Praça da Matriz, 110, Centro Histórico de Porto Alegre.

Na abertura do evento, está previsto um painel especial de apresentação do inventário de gases efeito estufa da sede institucional do MPRS, realizado pelo Instituto de Meio Ambiente do SENAI-FIERGS e pelo Instituto Latino Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (ILADES).

Após, a arquiteta pesquisadora urbanística Taneha Kuzniecow Bacchin, doutora pela Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, e professora de Desenho Urbano, abordará as “cidades-esponja”, conceito aplicado em diversas cidades do mundo com o objetivo de reduzir alagamentos e demais efeitos das mudanças climáticas, utilizando soluções baseadas na natureza.

Pelo MP-RS, participam a procuradora de Justiça Sílvia Cappelli, que falará sobre a atuação do Gabinete de Estudos Climáticos, o GabClima, suas proposições e ações; a promotora de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre Annelise Monteiro Steigleder e a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, Ana Maria Moreira Marchesan. Ambas atuarão como moderadoras do evento.

O fórum, gratuito, é promovido pelo Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável com apoio do MPRS e ocorrerá de forma exclusivamente presencial. As vagas são limitadas.

Caminhos da Matriz

Em outra frente, neste sábado (17), o Palácio do Ministério Público estará nos Caminhos da Matriz, em edição especial para o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. Iniciativa realizada desde 2009, Caminhos da Matriz é um programa de visitas mediadas que busca aproximar a população do patrimônio histórico e cultural da cidade de Porto Alegre. É realizado nos prédios históricos do entorno da Praça Marechal Deodoro, conhecida como Praça da Matriz.

No roteiro de sábado, a visita guiada inclui, além do Palácio do MP, a Cúria Metropolitana e o Memorial do Judiciário. O programa é gratuito e não é necessário fazer inscrições. O grupo se reúne no ponto de partida, junto ao monumento a Julio de Castilhos na Praça da Matriz, às 14h. As primeiras informações sobre a história são dadas na própria praça. Em cada local, os visitantes permanecem por cerca de 50 minutos. Ao final do roteiro, haverá uma apresentação da Orquestra Típica de Porto Alegre (OTPA) no Memorial do Judiciário. A OTPA prioriza o repertório popular com ritmos como o choro, o jazz, o baião, o maxixe, entre outros.

A adesão ao programa é espontânea, e a temporada de 2024 conta com o Memorial do Judiciário, Palácio do Ministério Público e Memorial do Legislativo (que participam desde o primeiro ano do Projeto), e ainda Arquivo Público do RS, Biblioteca Pública do Estado, Catedral Metropolitana, Museu Júlio de Castilhos, Palácio Piratini e, pela primeira vez integrante, o Theatro São Pedro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/5o-forum-internacional-de-mudancas-climaticas-da-economia-e-descarbonizacao-da-economia-sera-nesta-quinta-em-porto-alegre/

5º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia e Descarbonização da Economia será nesta quinta em Porto Alegre

2024-08-14